Rockefeller Asset Management lance Rockefeller Climate Solutions UCITS avec le soutien d'investisseurs institutionnels et particuliers de la région nordique

Le 9 décembre 2020, Rockefeller Asset Management (RAM), une division de Rockefeller Capital Management, a lancé son troisième fond OPCVM en actions, le Rockefeller Climate Solutions Fund. Ce fond élargit l'éventail de solutions de placements durables de la société, y compris de stratégies ESG américaines et mondiales, toutes disponibles pour le marché européen via la plateforme Rockefeller Capital Management UCITS ICAV.

RAM, en collaboration avec The Ocean Foundation (TOF), a créé la Climate Solutions Strategy il y a près de neuf ans en se basant sur la conviction que le changement climatique transformera les économies et les marchés avec l'évolution des réglementations, des préférences d'achat des consommateurs de prochaine génération, et des progrès technologiques. Cette stratégie mondiale déploie une approche ascendante de confiance en matière d'investissement dans des sociétés présentant des expositions de revenu pertinentes sur des secteurs environnementaux clés, comme les énergies renouvelables, l'efficience énergétique, l'eau, la gestion de l'eau, le contrôle de la pollution, l'alimentation et l'agriculture durable, la maîtrise des coûts de santé, et les services d'assistance climatique. Pour les gestionnaires du portefeuille, les sociétés produisant des solutions d'atténuation et d'adaptation climatique généreront des performances supérieures aux autres marchés d'actions sur le long terme. The Climate Solutions Strategy, qui est seulement plus largement présentée aux investisseurs extérieurs, a généré une performance supérieure à celle du MSCI ACWI Index (18,59% sur une base nette en 2020, et 4,27% annualisée sur les 5 dernières années).

Rockefeller Climate Solutions UCITS est cogéré par Casey Clark, CFA, et Rolando Morillo, qui dirige les stratégies d'actions thématiques de RAM, en s'appuyant sur le capital intellectuel de quatre décennies d'expérience acquise par RAM dans les investissements ESG. Depuis la création de la Climate Solutions Strategy, RAM tire également partie de l'expertise environnementale et scientifique de The Ocean Foundation (TOF), une organisation à but non lucratif consacrée à la conservation des environnements océaniques du monde entier. Mark J. Spalding, président de TOF, et son équipe agissent en qualité de conseillers et collaborateurs de recherche pour créer des passerelles entre la science et les investissements et pour promouvoir les stratégies, la génération d'idées, la recherche et le processus d'engagement.

Rolando Morillo, gestionnaire du portefeuille de fonds, déclare: "Le changement climatique est devenu une problématique fondamentale de notre époque. Nous pensons que les investisseurs peuvent générer des performances optimales et des résultats positifs en investissant dans des entreprises produisant des solutions d'atténuation et d'adaptation climatique avec des avantages compétitifs spécifiques, de solides catalyseurs éprouvés, de solides équipes de direction, et un potentiel de bénéfice attractif."

Il y a près de dix ans, un groupe d'investisseurs visionnaires a demandé à Rockefeller de mettre en place un portefeuille ayant le potentiel de générer des retours excédentaires tout en contribuant à résoudre la crise climatique. Dans cette optique, nous avons créé la Rockefeller Climate Solutions Strategy et nous sommes aujourd'hui heureux d'en élargir l'accès avec le lancement de notre fond OPCVM", déclare Chip Montgomery, responsable du développement commercial et de la stratégie d'entreprise. "Nous observons une demande croissante en Europe pour des investissements thématiques, axés sur le changement climatique, en particulier dans la région nordique, qui est à l'avant-garde des investissements durables. Principale fondation financière de Norvège, Gjensidigestiftelsen est un investisseur incontournable du fond. Nous sommes fiers que le fond joue un rôle dans la mission vitale de Gjensidigestiftelsen pour la promotion d'initiatives de santé et de sécurité."

Rockefeller Climate Solutions UCITS est disponible auprès des investisseurs institutionnels et particuliers de certains marchés européens, avec une catégorie d'actions pour les fondateurs et des clauses économiques favorables pour les investisseurs de la première heure, ainsi qu'un passeport dans de nombreux pays européens.

RAM compte sur le soutien de Hyde Park Investment Ltd en Europe et d'Archipelago Partners dans la région nordique pour une levée de capital ciblée.

À propos de Rockefeller Asset Management (RAM)

Rockefeller Asset Management, une division de Rockefeller Capital Management, propose des stratégies internationales, américaines, non-américaines et environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), ainsi qu'un éventail complet de stratégies d'exonération d'impôt et de revenu fixe imposable, destinées aux institutions et aux personnes et familles fortunées. Forts de plus de 30 années d'expérience dans les investissements internationaux, nous couplons une approche différenciatrice et une méthodologie d'investissement à long terme à une rigoureuse recherche fondamentale reposant sur une analyse traditionnelle et non traditionnelle. Nous offrons des stratégies visant à dépasser les normes de référence dans divers cycles de marché, en suivant un processus d'investissement maîtrisé dans une culture d'équipe hautement collaborative. Au 31 décembre 2020, Rockefeller Asset Management disposait de 11,2 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Pour plus d'informations, veuillez visiter https://rcm.rockco.com/ram.

À propos de The Ocean Foundation

The Ocean Foundation (TOF) est une fondation communautaire internationale basée à Washington D.C., créée en 2003. En tant que seule fondation communautaire consacrée à l'océan, sa mission est de soutenir, renforcer et promouvoir des organisations s'attelant à inverser la tendance de destruction des environnements océaniques du monde entier. Ce modèle permet à la fondation de d'accompagner les donateurs (gestion spécialisée d'un portefeuille de subventions et d'octroi de subventions), de générer de nouvelles idées (développer et partager du contenu sur des menaces émergentes, des solutions potentielles, ou des stratégies d'implémentation optimisées), et de soutenir les acteurs de terrain (pour qu'ils soient aussi efficaces que possible). The Ocean Foundation et son personnel se consacrent aux questions des océans et du changement climatique depuis 1990; de l'acidification des océans depuis 2003; et aux problématiques de "carbone bleu" depuis 2007. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://oceanfdn.org/.

À propos de Gjensidigestiftelsen

Fondation financière moderne au service d'une mission philanthropique avec 200 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance, Gjensidigestiftelsen est la plus grande fondation financière de Norvège ? créée en 2007 en tant que fondation caritative avant de se transformer en fondation financière à l'introduction en bourse de Gjensidige Forsikring ASA en 2010.

Le produit de la vente de 38 pour cent de parts a été investi dans un portefeuille diversifié géré par l'équipe d'investissement interne de Gjensidigestiftelsen. Le rendement financier généré est entièrement consacré à la réalisation du programme et des objectifs philanthropiques de la fondation. Les objectifs financiers de la Fondation Gjensidige consistent à préserver sa propriété de Gjensidige sur le long terme, de transmettre un dividende sur actions aux clients de Gjensidige hors assurance-vie, et de gérer les revenus découlant de la vente d'actions.

Notre mission est de promouvoir la qualité de la vie dans une société en sécurité. La Fondation Gjensidige fournit des financements et un soutien aux organisations caritatives évoluant dans nos domaines de compétences clés. Depuis sa création en octobre 2007 et jusqu'en 2019, la Fondation Gjensidige a distribué plus de 2,7 milliards NOK à plus de 8 500 projets promouvant des initiatives de santé et de sûreté https://www.gjensidigestiftelsen.no/en/

À propos de Hyde Park Investment

Hyde Park Investment a été créé en 2004. Nous proposons des fonds de placement aux investisseurs institutionnels européens. Notre société est devenue un des groupes phares de la distribution de fonds ESG traditionnels et de fonds alternatifs aux investisseurs institutionnels; nous apportons une couverture véritablement paneuropéenne avec des bureaux à Londres, Madrid, Malte et Paris. Archipelago Partners est le partenaire de Hyde Park dans les pays nordiques. https://hydeparkinvestment.com/

À propos d'Archipelago Partners

Archipelago Partners fournit aux investisseurs un accès aux gestionnaires d'actifs internationaux en promouvant des fonds de gestion traditionnels et alternatifs et des mandats discrétionnaires dans les pays nordiques. Archipelago Partners accompagne les gestionnaires d'investissements dans le marketing de leurs fonds et comptes gérés et dans la gestion des relations avec leurs investisseurs. http://www.archipelago-partners.com/

Le présent document est exclusivement à titre informatif et ne doit pas être considéré comme une recommandation ni une offre d'achat ou de vente de produit ou service auquel ces informations peuvent avoir trait. Certains produits et services peuvent ne pas être disponibles pour certaines entités ou personnes.

Un investissement dans le fond comporte des risques. Une perte de capital est possible. Il n'existe aucune garantie que les objectifs d'investissement du fond seront atteints. La cote des valeurs mobilières et de revenu fixe pourrait baisser de manière significative sur des périodes plus ou moins longues. Des informations complémentaires sur ces risques, ainsi que sur d'autres risques afférents sont disponibles dans le prospectus du fond.

Les informations de performance fournies sont destinées au Rockefeller Asset Management ? Climate Solutions Equity Composite en date du 31/12/20, et peuvent ne pas être représentatives de la performance actuelle ou future. La performance de comptes individuels dans une stratégie spécifique peut varier. Les rendements indiqués se basent sur le total des rendements quotidiens pondérés dans le temps en dollars américains incluant les variations de capital réalisées et non réalisées et le revenu généré par des positions sous-jacentes. Les rendements composites sont calculés se basent sur les retours de portefeuille quotidiens pondérés selon les actifs utilisant les valeurs de début de période et les mouvements d'actifs externes nets. La comptabilisation à la date de transaction est utilisée pour enregistrer et évaluer les positions sur le compte. Les dividendes sont reconnus sur le compte sur une base de la date de détachement. Les résultats de performance reflètent l'effet des liquidités et équivalents de liquidités. Le rendement net de frais indiqué reflète la performance brute après la déduction mensuelle d'un frais de gestion d'investissement annuel de 1,20% - le point de rupture le plus élevé en vigueur d'après le calendrier des frais historiques durant les périodes concernées. Les frais de gestion standard de Rockefeller sont divulgués dans la Partie 2A de son formulaire ADV. La performance réelle peut être plus haute ou plus basse que la performance citée. Les retours d'autres portefeuilles inclus dans le composite ou pour un nouveau portefeuille peuvent varier par rapport aux informations indiquées. Les résultats futurs peuvent varier substantiellement par rapport à la performance passée. Aucune stratégie d'investissement ne peut garantir un bénéfice ou une protection contre une perte.

Le présent communiqué ne constitue pas ni ne contient une offre, une sollicitation, une recommandation ou un conseil d'investissement quant à l'achat du fond décrit ici ou de toute autre valeur. Les investisseurs potentiels sont invités à prendre soigneusement en compte les objectifs, risques, frais, considérations fiscales, dépenses et autres informations pertinentes du fond avant d'investir. Pour des informations complémentaires sur la "Rockefeller Capital Management UCITS ICAV" (la "SICAV"), veuillez demander un prospectus et le lire dans son intégralité avant d'investir. Les investisseurs potentiels sont également invités à consulter leurs conseillers professionnels quant à la pertinence d'un investissement à la lumière de leur situation spécifique et de leur citoyenneté, résidence et domicile. La SICAV a été homologuée en Irlande en tant qu'OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières) en vertu des réglementations de l'Union européenne.

Les actions du fond sont uniquement disponibles pour certaines personnes non Américaines dans des transactions choisies en dehors des États-Unis ou, dans des circonstances précises, dans des transactions qui sont exonérées des exigences d'enregistrement du United States Securities Act de 1933, tel qu'amendé et des autres lois américaines applicables.

