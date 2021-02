Une réouverture de l'Aquarium du Québec le 10 février





QUÉBEC, le 5 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Les équipes de l'Aquarium du Québec s'affairent avec enthousiasme à préparer une réouverture de l'Aquarium du Québec dès le 10 février à 10 h. Une réouverture qui sera faite dans le respect des consignes de santé publique et qui implique l'achat en ligne obligatoire du billet quotidien ainsi qu'un accès au site selon une plage horaire établie .

Le système obligatoire de réservation en ligne -- hormis pour les détenteurs d'un passeport annuel -- a démontré son efficacité l'été dernier pour gérer l'achalandage à l'Aquarium du Québec dans le contexte de pandémie.

«?Cette réouverture est une bouffée d'air frais pour tout le monde. Nous pourrons finalement montrer aux visiteurs le nouvel habitat construit pour les ours blancs. Malgré l'excitation, nous prenons les précautions nécessaires pour assurer une expérience agréable et sécuritaire, autant pour les visiteurs et les employés que pour les animaux?», a spécifié la directrice de l'Aquarium du Québec, Mme Elizabeth Tessier.

La quasi-totalité de l'offre habituelle redeviendra accessible, incluant le pavillon des profondeurs et ses bassins de méduses ainsi que le pavillon des eaux douces et salées avec son Grand Océan. Des travaux en cours rendent toutefois inaccessible la section des bassins de contact.

Comme l'Aquarium a dû fermer ses portes tout juste après son inauguration, le nouvel habitat des ours blancs, deux fois plus grand que le précédent, s'exposera aux yeux de tous pour la première fois. Les nouvelles installations au caractère naturel, avec pierres, chute, rivière et grand bassin central, optimisent l'aire de vie et le bien-être des ours blancs, en plus de bonifier l'expérience d'observation des visiteurs.

Une préparation essentielle

Il est fortement recommandé de consulter la page web de l'Aquarium du Québec afin de bien planifier sa visite. En plus des différentes mesures sanitaires, différents éléments importants doivent être considérés :

Les différents services de restauration du site seront fermés.

Il sera demandé aux visiteurs de respecter le parcours à sens unique indiqué.

Il n'y aura pas de prêts de poussettes et de casiers, compte tenu du contexte actuel.

La boutique sera ouverte et les salles de toilette seront accessibles.

L'Aquarium du Québec continuera à suivre l'évolution des règles de la Direction de la santé publique et à ajuster son offre en fonction de la nouvelle réalité. Grâce à la collaboration de chacun, l'Aquarium demeurera l'une des destinations touristiques les plus courues de la région de Québec.

www.sepaq.com

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Communiqué envoyé le 5 février 2021 à 10:19 et diffusé par :