L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - IN

TELUS Corporation (TELUS) et sa filiale, TELUS International (Canada) inc. (TELUS International), ont annoncé aujourd'hui la clôture du premier appel public à l'épargne majoré de TELUS International de 42,55 millions d'actions à droit de vote...

Dans le cadre des consultations prébudgétaires du gouvernement du Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) rencontre aujourd'hui le ministre des Finances, M. Éric Girard. La FCCQ présentera ainsi ses attentes et ses...