Osisko Développement clôture la tranche finale du placement privé d'unités sans l'entremise d'un courtier





NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

MONTRÉAL, 05 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Osisko Développement Corp. (« Osisko Développement » ou la « Société ») (TSX-V : ODV) a le plaisir d'annoncer qu'elle a complété avec succès la tranche finale du placement privé d'unités (les « unités »), sans l'entremise d'un courtier, précédemment annoncé. Dans le cadre de cette tranche, la Société a émis un total de 1 515 731 unités à un prix de 7,50 $ CA par unité (ou l'équivalent de 5,75 $ US par unité en devise américaine) pour un produit total brut d'approximativement 11,2 millions de dollars CA (l' « offre »). Chaque unité comprend une action ordinaire de la Société et la moitié d'un bon de souscription d'action ordinaire de la Société (le « bon de souscription »), chaque bon entier donnant le droit à son détenteur d'acquérir une action ordinaire additionnelle de la Société à un prix de 10,00 $ CA par action (ou l'équivalent en devise américaine en vigueur au moment de l'exercice) le ou avant le 1er décembre 2023.

Depuis octobre 2020, Osisko Développement a amassé avec succès plus de 220 millions de dollars CA. La Société a précédemment clôturé une première tranche de son placement privé, sans l'entremise d'un courtier, pour un produit brut d'approximativement 68,8 millions de dollars CA le 8 janvier 2021. Avec la deuxième tranche, la Société a amassé un montant total d'approximativement 80 millions de dollars par le biais de son placement privé sans l'entremise d'un courtier.

Le produit de l'offre sera utilisé afin de développer le projet aurifère Cariboo, de faire progresser le projet aurifère San Antonio vers la phase de production et aux fins générales de l'entreprise. Tous les titres émis en vertu de l'offre sont assujettis à une période de détention expirant quatre mois et un jour après la date des présentes. L'offre est assujettie à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

Ce présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis ni dans aucune autre juridiction. Aucun titre ne peut être proposé ou vendu aux États-Unis, ou dans toute autre juridiction au sein de laquelle une telle offre ou vente serait illégale, avant tout enregistrement en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (United States Securities Act) de 1933, ou en vertu d'une dispense à celle-ci ou à toute qualification en application de la réglementation boursière d'une telle juridiction, ou à une dispense envers cette dernière.

À propos d'Osisko Développement Corp.

Osisko Développement Corp. est bien capitalisée et uniquement positionnée en tant que société de développement aurifère de premier plan en Amérique du Nord pour faire avancer le projet aurifère Cariboo et d'autres propriétés canadiennes et mexicaines, dans le but de devenir le prochain producteur aurifère intermédiaire. Le projet aurifère Cariboo, situé au centre de la Colombie-Britannique, est l'actif phare d'Osisko Développement avec des ressources minérales mesurées et indiquées de 21,44 Mt à 4,6 g/t Au, pour un total de 3,2 millions d'onces d'or, et des ressources minérales présumées de 21,69 Mt à 3,9 g/t, pour un total de 2,7 millions d'onces d'or. Le potentiel d'exploration considérable en profondeur et latéralement démarque le projet aurifère Cariboo des autres actifs de développement, de même que le bas coût historique de découverte tout inclus de 19 $ US par once. Le projet aurifère Cariboo progresse dans la phase d'obtention de permis en tant qu'opération souterraine de 4 750 tonnes par jour avec une étude de faisabilité prévue pour la deuxième moitié de 2021. Le carnet de projets d'Osisko Développement inclut également une production potentielle à court terme envisagée sur le projet aurifère San Antonio, situé à Sonora, au Mexique, et des propriétés d'exploration en phase préliminaire incluant le projet Coulon et les propriétés de la Baie James situés au Québec, ainsi que les propriétés Guerrero situées au Mexique.

Pour de plus amples informations au sujet d'Osisko Développement Corp., veuillez contacter : Sean Roosen, Chef de la direction

Téléphone : (514) 940-0685

Courriel : sroosen@osiskodev.com Jean Francois Lemonde, VP, relations aux investisseurs

Téléphone : (514) 299-4926

Courriel : jflemonde@osiskodev.com

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué peuvent être considérés comme des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada. L'information inclue dans ce communiqué de presse relative à l'utilisation des produits de l'offre, les délais et la capacité de la Société, si c'est le cas, d'obtenir l'approbation finale pour l'offre par la Bourse de croissance TSX, et toute autre information incluse dans ce communiqué de presse qui ne serait pas un fait historique, pourrait être considérée comme des énoncés prospectifs. Compte tenu de leur nature, ces énoncés prospectifs obligent Osisko Développement à poser certaines hypothèses et comportent nécessairement des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus ou attendus. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune garantie de performance. Des mots tels que « peut », « serait de nature à », « sera », « serait », « pourrait », « s'attend à », « croit », « prévoit », « anticipe », « à l'intention de », « évalue », « estime », « continue », ou leur forme négative ou toute autre terminologie semblable, ainsi que les termes habituellement utilisés au futur et au conditionnel, identifient des énoncés prospectifs. L'information contenue dans les énoncés prospectifs, incluant les énoncés liés à la production future de mines, est fondée sur des hypothèses importantes ayant permis de tirer une conclusion ou d'effectuer une prévision ou une projection, incluant les perceptions de la direction des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances. Osisko Développement considère que ses hypothèses sont raisonnables compte tenu de l'information disponible, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses à l'égard d'événements futurs dont plusieurs échappent à son contrôle, pourraient se révéler inexactes puisqu'elles sont soumises à des risques et à des incertitudes qui touchent Osisko Développement et ses activités.

Pour plus de détails au sujet de ces facteurs et hypothèses ainsi que des autres facteurs et hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs présentés dans le présent communiqué et qui concernent Osisko Développement, voir la déclaration de changement disponible électroniquement sous le profil de l'émetteur d'Osisko Développement sur SEDAR (www.sedar.com). L'information prospective présentée dans le présent communiqué reflète les attentes d'Osisko Développement au moment de l'émission du présent communiqué et pourrait changer après cette date. Osisko Développement décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de la réception de nouveaux renseignements, de la survenance d'événements futurs ou autrement, à l'exception de ce qui est exigé par la loi.

Ni le TSX-V ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX-V) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Aucune place boursière, commission des valeurs mobilières ou autre autorité réglementaire n'a approuvé ou désapprouvé l'information contenue dans ce communiqué.

