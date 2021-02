Educate Girls USA renforce son action mondiale en faveur de l'égalité des sexes avec la nomination d'un nouveau conseil d'administration





- Educate Girls USA nomme Phyllis Kurlander Costanza, responsable de UBS dans la société et PDG d'UBS Optimus Foundation, à son conseil de charité

- Cette nouvelle nomination permettra de placer l'éducation des filles plus haut dans l'agenda des dirigeants mondiaux, a déclaré la fondatrice, Safeena Husain

- Educate Girls USA soutient les organisations qui encouragent une éducation équitable entre les sexes, permettant aux filles non scolarisées de retourner d'assister à des cours de qualité

NEW YORK, 5 février 2021 /PRNewswire/ -- Educate Girls USA, une organisation à but non lucratif qui mobilise des ressources pour soutenir l'éducation des filles dans les zones rurales et marginalisées sur le plan éducatif, a annoncé aujourd'hui la nomination de Phyllis Kurlander Costanza, responsable UBS dans la société et PDG d'UBS Optimus Foundation, à son conseil de charité aux États-Unis.

Cette nomination renforcera encore la présence de l'organisation en Amérique du Nord et augmentera son expertise en matière de développement international. Educate Girls USA travaille en étroite collaboration avec ses partenaires en Inde, notamment la Foundation to Educate Girls Globally, Sol's ARC, et Transform Schools - People for Action. Ces organisations ont inscrit plus d'un million de filles auparavant non scolarisées dans les écoles publiques au fil des ans et ont aidé plus d'un million d'enfants supplémentaires à améliorer leurs résultats scolaires.

Cette nomination intervient alors que la pandémie mondiale révèle de nombreuses inégalités sociales, notamment en matière de genre et d'éducation, et qu'il est urgent d'y remédier. Les objectifs de développement durable des Nations unies (ODD) constituent un cadre essentiel pour remédier à ces inégalités. L 'ODD 4, par exemple, garantit une éducation de qualité, inclusive, équitable et promeut les possibilités d'apprentissage. L'ODD 5 vise à atteindre l'égalité des sexes et à renforcer l'autonomie de toutes les femmes et les filles.

En ce qui concerne le programme de développement mondial, le conseil d'administration d'Educate Girls USA promeut l'éducation des filles, l'égalité des sexes, l'éducation et la politique mondiales, la philanthropie, le financement international et la recherche. Elle collecte également des fonds essentiels pour des programmes en Inde.

Phyllis Kurlander Costanza, le dernier membre en date à avoir rejoint le conseil d'administration, apporte une vaste expérience de la philanthropie mondiale. Elle a fait d'UBS Optimus Foundation une organisation de premier plan qui se consacre à la recherche de moyens novateurs pour s'attaquer à certains des problèmes sociaux et environnementaux les plus urgents dans le monde. Chez UBS Optimus, elle a dirigé l'introduction de moyens de financement innovants comme le premier Development Impact Bond (DIB) dans l'éducation. Ayant précédemment occupé un rôle de direction à la Children's Investment Foundation, elle a également fait preuve d'un engagement de longue date pour relever les défis auxquels les enfants sont confrontés lorsqu'ils vivent dans la pauvreté. Elle a déclaré : « Educate Girls a un palmarès unique en son genre pour répondre aux besoins des personnes les plus démunies et les plus vulnérables de la société. Je me réjouis de soutenir l'expansion d'Educate Girls ».

En annonçant cette nomination, la fondatrice d'Educate Girls USA, Safeena Husain, a déclaré : « Nous sommes extrêmement heureux que Phyllis rejoigne notre conseil d'administration aux États-Unis. Phyllis et moi travaillons ensemble depuis plusieurs années et j'ai toujours été vraiment inspirée par sa profonde compréhension des problèmes auxquels sont confrontés certains des plus défavorisés du monde, et par son incroyable passion pour diriger plus et de meilleures ressources vers des organisations communautaires innovantes. Grâce aux conseils d'experts et à la sensibilisation du conseil américain, nous espérons faire de l'importance vitale de l'éducation des filles une priorité pour les dirigeants mondiaux. Ensemble, nous ferons en sorte que l'objectif de scolariser toutes les filles soit entièrement financé et atteint ! »

À PROPOS D'EDUCATE GIRLS USA : Fondée en 2014, Educate Girls USA est une organisation à but non lucratif qui se concentre sur la mobilisation de ressources pour soutenir l'éducation des filles dans les zones rurales et marginalisées sur le plan éducatif afin de s'assurer que toutes les filles sont scolarisées et apprennent dans de bonnes conditions. Educate Girls USA s'associe à des organisations fiables sur le terrain et les soutient. Ces organisations identifient, inscrivent, gardent les filles non scolarisées, et améliorent les compétences de base en matière de lecture, d'écriture et de calcul pour tous les enfants.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

alison.bukhari@educategirls.ngo

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1433298/Phyllis_Kurlander_Head_UBS_in_Society.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1359275/Educate_Girls_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 5 février 2021 à 08:56 et diffusé par :