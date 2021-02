Gestion de Placements TD Inc. annonce des changements à sa gamme de fonds communs de placement





TORONTO, le 5 févr. 2021 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), gestionnaire des Fonds Mutuels TD, a annoncé aujourd'hui son intention de procéder à la dissolution des fonds ci-dessous (les « fonds en dissolution ») le 7 mai 2021 (la « date de dissolution ») ou aux alentours de cette date, dans le but de simplifier sa gamme et de continuer à offrir de la valeur à ses clients :

Fonds d'actions américaines à risque géré TD

Catégorie actions américaines à risque géré TD

Fonds d'actions mondiales à risque géré TD

Catégorie actions mondiales à risque géré TD

Fonds des marchés émergents à faible volatilité TD

À compter d'aujourd'hui, les fonds en dissolution n'accepteront plus d'achats additionnels, y compris ceux effectués au moyen de plans de cotisations préautorisées.

Les porteurs de titres des fonds en dissolution sont invités à communiquer avec leur professionnel des placements pour discuter de ces dissolutions et de leurs options de placement. Ils peuvent demander le rachat ou substituer leurs placements dans les fonds en dissolution d'ici la fermeture des marchés à la date de dissolution, conformément aux dispositions du prospectus simplifié des fonds en dissolution. GPTD n'imposera aux porteurs de titres aucuns frais d'opérations à court terme, frais de substitution, de vente ou autres liés aux opérations portant sur les fonds en dissolution.

À la date de dissolution, GPTD liquidera les placements des fonds en dissolution à la juste valeur marchande, établira les distributions et distribuera les actifs nets aux porteurs de titres.

Comptes au nom du client :

Si les titres des fonds en dissolution détenus dans un compte enregistré ne sont pas rachetés ou substitués au plus tard à la date de dissolution, le produit de la dissolution sera réinvesti dans la série applicable du Fonds du marché monétaire canadien TD ou du Fonds du marché monétaire américain TD ($ US) dans une devise équivalente.

Si les titres des fonds en dissolution détenus dans un compte non enregistré ne sont pas rachetés ou substitués au plus tard à la date de dissolution, le produit de la dissolution sera déposé dans le compte bancaire figurant au dossier ou sera payé par chèque, si aucun compte bancaire n'est indiqué.

Comptes en prête-nom :

Si les titres des fonds en dissolution détenus dans un compte en prête-nom au nom d'un courtier ne sont pas rachetés ou substitués au plus tard à la date de dissolution, le produit de la dissolution sera porté au crédit de la portion en espèces du compte en prête-nom applicable.

Chaque porteur de titres des fonds en dissolution recevra un avis portant sur les dissolutions.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'entremise de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 407 milliards de dollars au 31 decembre 2020. Ces entités sont Gestion de Placements TD Inc., TDAM USA Inc. et Epoch Investment Partners Inc. Toutes sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

Les renseignements aux présentes ont été fournis par GPTD à des fins d'information seulement. Ils proviennent de sources jugées fiables. Ces renseignements n'ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Les stratégies fiscales, de placement ou de négociation devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du fonds et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ni assurés; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Les Fonds Mutuels TD et les portefeuilles du Programme de gestion d'actifs TD sont gérés par GPTD, filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et offerts par l'entremise de courtiers autorisés.

Les Fonds de la Catégorie Société de Fonds Mutuels TD sont émis par la Catégorie Société Fonds Mutuels TD Ltée.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

SOURCE Gestion de Placements TD Inc.

Communiqué envoyé le 5 février 2021 à 08:00 et diffusé par :