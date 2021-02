/R E P R I S E -- Examens de conduite théorique et pratique - Une unité mobile sera bientôt à Dolbeau-Mistassini/

L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) souscrit pleinement aux objectifs recherchés par le conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec (CCQ) en lien avec l'adoption des huit...

La Société de l'assurance automobile du Québec informe la population de Dolbeau-Mistassini et des environs de la visite prochaine d'une unité mobile qui permettra aux personnes désirant obtenir un permis de conduire ou un permis d'apprenti conducteur...

Un nouveau directeur du marketing a rejoint NNG, la société mondiale de logiciels automobiles. Heikki Laine se concentrera principalement sur la stratégie concurrentielle, la planification des produits et la gestion du portefeuille. Le nouveau chef a...

17 h - Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou...