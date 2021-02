OpSens Inc. annonce un financement par prise ferme de 25 millions $





/NE PAS DISTRIBUER VIA LES AGENCES DE PRESSE AMERICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/

QUÉBEC, le 5 févr. 2021 /CNW Telbec/ - OpSens Inc. (« OpSens » ou la « Société ») (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF) a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Stifel GMP (le « chef de file » et collectivement avec le syndicat de preneurs fermes, les « Preneurs Fermes ») en vertu de laquelle les Preneurs Fermes ont accepté d'acquérir, par voie de prise ferme, 13 888 889 actions ordinaires d'OpSens (les « Actions ordinaires »), au prix de 1,80 $ par Action ordinaire (le « Prix de l'offre ») pour un produit brut d'environ 25 millions $ (le « Placement public »).

La Société a accordé aux Preneurs Fermes une option de surallocation, pouvant être levée, en tout ou en partie, et de temps à autre, pendant une période de 30 jours à compter de la Date de clôture (telle que définie ci-après), pour acheter au Prix de l'offre jusqu'à 2 083 333 Actions ordinaires additionnelles pour un produit brut additionnel de 3 749 999 $. Si l'option de surallocation est exercée entièrement par les Preneurs Fermes, le produit brut du Placement public sera d'approximativement 28 750 000 $.

Les Actions ordinaires seront offertes par le biais d'un prospectus simplifié qui sera déposé dans toutes les provinces canadiennes conformément au Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié et aux États-Unis par voie de placement privé en vertu d'une dispense des exigences d'enregistrement de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée.

Le produit net du Placement public sera utilisé pour le fonds de roulement, les frais généraux et administratifs de la Société.

Louis Laflamme, président et chef de la direction de la Société mentionne « Nous sommes encouragés par le support reçu des investisseurs pour notre stratégie de croissance. Ce Placement public va nous permettre de poursuivre notre croissance avec l'introduction de l'OptoWire III et de progresser dans le développement du fil guide pour le remplacement transcathéter de la valve aortique (TAVI ou TAVR).

La clôture du Placement public est prévue pour le ou vers le 25 février 2021 (la « Date de clôture ») et est assujettie à l'obtention par OpSens de toutes les autorisations réglementaires requises, y compris l'approbation de la Bourse de Toronto (« TSX »).

Les titres offerts n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, et, par conséquent, ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis à moins que les titres ne soient inscrits ou qu'une dispense des exigences d'enregistrement n'ait été obtenue. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres, et aucun titre ne sera vendu, dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait interdite par la loi.

À propos d'OpSens inc. ( www.OpSens.com ou www.OpSensmedical.com )

OpSens se concentre principalement sur la mesure de la sténose coronarienne en cardiologie interventionnelle. La Société offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 100 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

OpSens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les déclarations de faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, ceux relatifs au Placement public, à l'utilisation prévue des produits, à la date de clôture prévue du Placement public, à l'obtention de toutes les approbations réglementaires requises constituent des « informations prospectives » ou des « énoncés prospectifs » au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes, des estimations et des projections en date du présent communiqué de presse.

Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où elles sont faites, sont par nature soumises à d'importantes incertitudes et contingences commerciales, économiques et concurrentielles. Ces estimations et hypothèses peuvent s'avérer incorrectes. Bon nombre de ces incertitudes et éventualités peuvent directement ou indirectement affecter, et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif. Certaines estimations ou hypothèses importantes faites par la Société dans ses énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, la réalisation du Placement public, et l'obtention de toutes les approbations réglementaires et boursières requises. Rien ne garantit que ces hypothèses s'avéreront exactes. Il ne peut y avoir aucune garantie que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux prévus dans ces énoncés.

De par leur nature même, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes inhérents, tant généraux que spécifiques, et il existe des risques que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se réalisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas l'expérience future. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir des informations sur les attentes et les plans de la direction concernant l'avenir. Les lecteurs sont mis en garde de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs puisqu'un certain nombre de facteurs de risque importants et d'événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont assujettis à ces mises en garde et à celles qui figurent dans nos autres documents déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif ou d'expliquer toute différence importante entre les événements réels ultérieurs et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

La Bourse de Toronto et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de Toronto) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR (www.sedar.com) et sur le site internet de la Société au : www.Opsens.com

SOURCE OPSENS Inc.

Communiqué envoyé le 5 février 2021 à 07:24 et diffusé par :