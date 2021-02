/R E P R I S E -- Avis aux médias - Réforme de l'IVAC - Point de presse virtuel des députés Marc Tanguay, Christine Labrie et Véronique Hivon/





QUÉBEC, le 4 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de LaFontaine et porte-parole du Parti libéral du Québec en matière de justice, Marc Tanguay, la députée de Sherbrooke et porte-parole de Québec solidaire en matière de condition féminine, Christine Labrie, ainsi que la députée de Joliette et porte-parole du Parti Québécois en matière de justice, Véronique Hivon, tiendront un point de presse virtuel, le vendredi 5 février prochain à 9 h.

Sujet : Le projet de loi no 84, Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement.

À cette occasion, les députés seront accompagnés de Me Marc Bellemare, avocat spécialisé dans les régimes d'indemnisation, ainsi que de représentants de plusieurs groupes, dont :

L'Association québécoise Plaidoyer-Victimes

La Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle

La Fédération des maisons d'hébergement pour femmes

Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

AIDE-MÉMOIRE



DATE : Le vendredi 5 février 2021



HEURE : 9 h



LIEU : Virtuellement, par le biais de la plateforme Zoom

https://us02web.zoom.us/j/86592781852

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Communiqué envoyé le 5 février 2021 à 07:15 et diffusé par :