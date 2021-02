Héroux-Devtek présente de solides résultats financiers pour le troisième trimestre de 2021





Faits saillants financiers du troisième trimestre

Ventes de 150,3 millions de dollars, comparativement à 157,3 millions de dollars il y a un an

Croissance de 21 % des ventes du secteur de la défense, atténuant l'incidence de la pandémie sur le secteur civil

Résultat opérationnel stable à 13,4 millions de dollars

BAIIA ajusté 1 de 23,7 millions de dollars, ou 15,8 % des ventes, comparativement à 24,6 millions de dollars, ou 15,6 % des ventes, il y a un an

de 23,7 millions de dollars, ou 15,8 % des ventes, comparativement à 24,6 millions de dollars, ou 15,6 % des ventes, il y a un an Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation de 26,7 millions de dollars, comparativement à 9,7 millions de dollars il y a un an

Diminution de la dette nette de 29,1 millions de dollars, ou de 57,2 millions de dollars depuis le début de l'exercice

Faits saillants opérationnels du troisième trimestre

Héroux-Devtek choisi par Boeing pour participer à son programme « Premier Bidder »

Renouvellement anticipé de la convention collective des employés syndiqués de l'usine de Laval pour une durée de trois ans

LONGUEUIL, QC, le 5 févr. 2021 /CNW/ - Héroux-Devtek inc. (TSX: HRX) (« Héroux-Devtek » ou la « Société »), important fabricant international de produits aérospatiaux et troisième plus important fabricant de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale, a présenté aujourd'hui de solides résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 31 décembre 2020. À moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.

« Je suis particulièrement satisfait de nos résultats du troisième trimestre. L'approche disciplinée que nous avons adoptée dès le début de la pandémie de COVID-19, ainsi que nos plans de restructuration et l'accent mis sur les commandes dans le secteur de la défense se reflètent dans notre rentabilité accrue et la performance de nos ventes. Nos contrôles diligents sur les stocks et le fonds de roulement ont également permis de générer des flux de trésorerie solides et de renforcer notre bilan. Nous n'y serions pas arrivés sans l'extraordinaire résilience et l'engagement de nos employés, que je tiens à remercier chaleureusement, a dit Martin Brassard, président et chef de la direction de Héroux-Devtek.

Alors que nous amorçons la dernière ligne droite de l'exercice financier, nous demeurons confiants dans notre capacité à livrer de solides performances financières et opérationnelles, malgré la morosité du secteur de l'aviation civile. Tout en ajustant notre capacité opérationnelle afin de rencontrer la demande et les niveaux de production futurs, nous continuerons de saisir les occasions de développement et de croissance qui se présenteront dans nos marchés, a ajouté M. Brassard. »



FAITS SAILLANTS FINANCIERS Trimestres clos les

31 décembre

Neuf mois clos les

31 décembre

(en milliers, sauf les données par action) 2020

2019

2020

2019

Ventes 150 298 $ 157 253 $ 415 696 $ 446 196 $ Résultat opérationnel 13 362

13 466

21 867

34 356

Résultat opérationnel ajusté1 14 145

13 466

31 363

34 971

BAIIA ajusté1 23 731

24 563

63 322

67 582

Résultat net 8 486

8 705

11 011

21 455

Résultat net ajusté1 9 365

8 705

18 865

21 971

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 26 723

9 664

57 623

25 863

Flux de trésorerie disponibles1 20 367

7 939

43 974

13 599

En dollars par action















BPA - de base et dilué 0,24 $ 0,24 $ 0,31 $ 0,60 $ BPA ajusté1 0,26

0,24

0,52

0,61

Aux







31 décembre

2020

30 septembre

2020

Carnet de commandes fermes2







739 000 $

764 000 $





1 Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures non conformes aux IFRS » à la fin du présent communiqué de presse. 2 Correspond aux commandes fermes.

RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE

Les ventes consolidées ont diminué de 4,4 % pour s'établir à 150,3 millions de dollars, par rapport à 157,3 millions de dollars il y a un an. Les ventes dans le secteur de la défense ont augmenté de 21,1 %, passant de 84,1 millions de dollars il y a un an à 101,8 millions de dollars. L'augmentation a été grandement favorisée par l'accélération des livraisons en vertu des programmes du Boeing F-18, du CH-53K de Sikorsky et du Gripen E de Saab. Les ventes dans le secteur civil ont diminué de 33,7 %, passant de 73,2 millions de dollars à 48,5 millions de dollars. Cette diminution découle essentiellement de la baisse du nombre de livraisons pour les programmes d'avions commerciaux gros porteurs, les livraisons d'avions double-couloirs ayant chuté de 44 % en raison de la diminution de la demande par les fabricants d'équipement d'origine (OEM).

La marge brute du trimestre a augmenté, passant de 26,8 millions de dollars, ou 17,1 % des ventes, il y a un an à 28,1 millions de dollars, ou 18,7 % des ventes, grâce à une meilleure composition des ventes, l'incidence positive des activités de restructuration sur la structure de coûts fixes de la Société et la diminution de la charge d'amortissement.

Le résultat opérationnel a augmenté, passant de 8,6 % à 8,9 % des ventes, ou de 8,6 % à 9,4 % des ventes si l'on exclut les charges de restructuration d'un total de 0,8 million de dollars, ce qui reflète la forte rentabilité. Les taux de change ont eu une incidence négative de 0,5 million de dollars, ou 0,2 % des ventes. Le BAIIA ajusté, qui ne tient pas compte des éléments non récurrents, s'est établi à 23,7 millions de dollars, ou 15,8 % des ventes, comparativement à 24,6 millions de dollars, ou 15,6 % des ventes, il y a un an.

Le bénéfice par action est demeuré stable à 0,24 $, tandis que le bénéfice par action ajusté a augmenté de 8,3 %, passant de 0,24 $ il y a un an à 0,26 $, en raison des facteurs susmentionnés.



RÉSULTATS POUR LES NEUF MOIS

Les ventes consolidées ont diminué de 6,8 % pour s'établir à 415,7 millions de dollars, par rapport à 446,2 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Les ventes dans le secteur de la défense ont augmenté de 15,2 %, passant de 234,4 millions de dollars il y a un an à 270,2 millions de dollars pour les neuf premiers mois de l'exercice, tandis que les ventes dans le secteur civil ont diminué de 31,3 %, passant de 211,8 millions de dollars à 145,5 millions de dollars.

La marge brute a reculé, passant de 73,3 millions de dollars, ou 16,4 % des ventes, pour la période correspondante de l'exercice précédent à 69,7 millions de dollars, ou 16,8 % des ventes. Bien que le montant de la marge brute en dollars soit moins élevé que celui de l'exercice précédent en raison des effets de la COVID-19 sur les ventes dans le secteur civil, la marge brute en pourcentage des ventes a augmenté, grâce à une meilleure composition des ventes que l'exercice précédent et aux effets des initiatives de restructuration.

Le résultat opérationnel a diminué, passant de 7,7 % à 5,3 % des ventes, en raison des charges non récurrentes d'un total de 9,5 millions de dollars, comparativement à 0,6 million de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Si l'on exclut ces charges, le résultat opérationnel ajusté a diminué, passant de 7,8 % à 7,5 % des ventes, reflétant l'incidence négative des taux de change, se chiffrant à 0,3 % des ventes.

Le BAIIA ajusté, qui ne tient pas compte des éléments non récurrents, s'est établi à 63,3 millions de dollars, ou 15,2 % des ventes, comparativement à 67,6 millions de dollars, ou 15,1 % des ventes, il y a un an.

Le bénéfice par action est passé de 0,60 $ il y a un an à 0,31 $, reflétant principalement les charges de restructuration comptabilisées depuis le début de l'exercice, alors que le bénéfice ajusté par action est passé de 0,61 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent à 0,52 $.

SITUATION FINANCIÈRE

Au 31 décembre 2020, la dette nette s'établissait à 189,7 millions de dollars, en baisse comparativement à 246,9 millions de dollars au 31 mars 2020. Au troisième trimestre, la dette nette a diminué de 29,1 millions de dollars, et de 57,2 millions de dollars au cours de la période de neuf mois, en raison des flux de trésorerie générés au cours des périodes de trois mois et de neuf mois.

Au 31 décembre 2020, la Société présentait une situation financière solide grâce à des liquidités disponibles totalisant 249,8 millions de dollars, comparativement à 192,8 millions de dollars au 31 mars 2020.

MISE À JOUR SUR LA RESTRUCTURATION

Au début de l'exercice, Héroux-Devtek a annoncé la mise en oeuvre d'initiatives de restructuration à la lumière de la pandémie de COVID-19 actuelle. Ces initiatives toucheront 15 % de l'effectif, ou environ 315 employés, et comprennent la fermeture d'Alta Précision et d'APPH Wichita.

À ce jour, 9,5 millions de dollars de frais connexes ont été comptabilisés à titre de charges de restructuration, ce qui comprend essentiellement les charges salariales et les coûts de démantèlement et de relocalisation de la machinerie. Comme prévu, à la fin du trimestre, 76 % des suppressions de postes ont été effectuées. Celles qui restent auront lieu après la fermeture d'Alta Précision et d'APPH Wichita.

TÉLÉCONFÉRENCE

Héroux-Devtek inc. tiendra une conférence téléphonique pour discuter de ces résultats le vendredi 5 février 2021, à 8 h 30 (HNE). Les personnes intéressées peuvent participer à l'appel en composant le 1-888-231-8191 (Amérique du Nord) ou le 1-647-427-7450 (ailleurs dans le monde). Il sera également possible de participer à la conférence en direct sur le site Web de Héroux-Devtek au https://www.herouxdevtek.com/fr/nouvelles-et- evenements/evenements ou encore à https://bit.ly/HRX_Q3-2021 . Une présentation connexe est également disponible sur le site Web de Héroux-Devtek, à https://www.herouxdevtek.com/fr/investisseurs/documents- financiers .

Dans la mesure où il vous serait impossible de participer à la conférence téléphonique, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de celle-ci en téléphonant au 1-855-859-2056 et en composant le code 3293138. Cet enregistrement sera accessible à compter du vendredi 5 février 2021, dès 11 h 30 (HNE), et ce, jusqu'à 23 h 59 (HNE) le vendredi 12 février 2021.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

À l'exception de l'information historique, le présent communiqué peut contenir de l'information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société.

Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que sur la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter : l'incidence de la pandémie de COVID-19 actuelle sur les activités de Héroux-Devtek, ses clients, la chaîne d'approvisionnement, l'industrie aérospatiale et l'économie en général; l'incidence des autres conditions économiques générales à l'échelle mondiale; la situation de l'industrie, y compris les amendements aux lois et aux règlements; l'intensification de la concurrence; une pénurie de personnel ou de gestionnaires qualifiés; la disponibilité et les fluctuations des prix des marchandises; le rendement financier et opérationnel des fournisseurs et des clients; les variations des taux de change ou d'intérêt; et les incidences des politiques comptables établies par les autorités de normalisation internationales. La présente liste de facteurs susceptibles d'influer sur la croissance, les résultats et le rendement à venir n'est pas exhaustive et le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

En conséquence, le lecteur est averti qu'un écart peut survenir entre les résultats réels et les prévisions. Se reporter à la rubrique intitulée « Risques et incertitudes » de la section Renseignements supplémentaires du rapport de gestion de la Société pour le troisième trimestre clos le 31 décembre 2020 afin d'obtenir de plus amples détails concernant les principales hypothèses sur lesquelles se fondent les prévisions. Ces prévisions sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la performance financière et les perspectives de la Société et de lui présenter l'évaluation par la direction des projets et activités à venir, et le lecteur est prié de noter que ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins.

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS

Le résultat opérationnel ajusté, le BAIIA ajusté, le résultat net ajusté, le bénéfice par action ajusté et les flux de trésorerie disponibles ne sont pas des mesures de rendement conformes aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Il est donc peu probable qu'elles puissent être comparables à des mesures similaires publiées par d'autres émetteurs. La direction estime toutefois qu'elles procurent aux investisseurs des renseignements utiles pour leur permettre d'évaluer la rentabilité et les liquidités de la Société, ainsi que la capacité de celle-ci de générer des fonds pour financer ses activités. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » dans la section Résultats d'exploitation du rapport de gestion de la Société pour les définitions et les rapprochements aux mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables.

AU SUJET DE HÉROUX-DEVTEK

Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l'entretien et la révision de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques, de vis à rotule sur mesure et de composantes critiques destinées au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale au service des secteurs commercial et de la défense. La Société réalise environ 90 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 53 % aux États-Unis. La Société a son siège social à Longueuil, au Québec, et possède des installations au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne.

______________________ 1 Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures non conformes aux IFRS » à la fin du présent communiqué de presse.

