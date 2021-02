/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Causerie virtuelle CCMM/





RELANÇONS MTL

« Ensemble pour une relance réussie »

MONTRÉAL, le 4 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à une causerie en ligne, le vendredi 5 février 2021, au cours de laquelle elle présentera les grandes lignes du rapport Se mobiliser pour réussir la relance de la métropole du Québec, synthèse des pistes d'action proposées dans les 11 plans sectoriels produits dans le cadre du mouvement Relançons MTL.

À cette occasion, Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, s'entretiendra avec Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles du Canada, Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, et Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal, sur leur vision et sur les actions à poser pour réussir la relance de l'économie de Montréal.

Propulsé conjointement avec le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal en septembre 2020, le mouvement Relançons MTL a pour objectif de mobiliser les acteurs de l'écosystème économique du Grand Montréal afin de réussir la relance de l'économie.

Pour consulter le rapport Se mobiliser pour réussir la relance de la métropole du Québec, veuillez en faire la demande auprès de Julie Serero - jserero@ccmm.ca. À noter que ce document est sous embargo jusqu'au vendredi 5 février 2021, 10 h.

Date Vendredi 5 février 2021



Heure De 10 h à 11 h Mot d'introduction de Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Allocutions de :

Mélanie Joly , ministre du Développement économique et des Langues officielles du Canada



Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec



Valérie Plante , mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal

Présentation du rapport de synthèse Se mobiliser pour réussir la relance de la métropole du Québec par Michel Leblanc

Discussion entre Michel Leblanc, Mélanie Joly, Pierre Fitzgibbon et Valérie Plante



Inscription : Pour vous inscrire à la causerie virtuelle, vous devez confirmer votre présence auprès de Julie Serero par courriel à jserero@ccmm.ca ou par téléphone au 514 871-4000, poste 4042. Les accès vous seront fournis par la suite.

À propos du mouvement Relançons MTL

Le mouvement Relançons MTL est propulsé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal et la?Ville de Montréal, en association avec Investissement Québec et le Palais des congrès de Montréal et en collaboration avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Conseil emploi métropole, le CN, le Fonds de solidarité FTQ et KPMG. Le mouvement est réalisé grâce au soutien d'Air Canada, de CGI, de Desjardins, d'Hydro-Québec, de La Presse, de Montreal Gazette, de RBC Banque Royale et de Rio Tinto, en partenariat avec Aéro Montréal, AluQuébec, l'Association de la construction du Québec, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, CargoM - grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, le Conseil québécois du commerce de détail, Culture Montréal, Écotech Québec, Femmessor, Finance Montréal, les Fonds de recherche du Québec, La Guilde du jeu vidéo du Québec, la Jeune Chambre de commerce de Montréal, mmode - la Grappe métropolitaine de la mode, Montréal International, Montréal InVivo, Numana, Propulsion Québec et Tourisme Montréal. Plus de détails sur le mouvement sont disponibles à www.relançonsMTL.ca.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

