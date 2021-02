Nuvei annonce ses résultats préliminaires du quatrième trimestre 2020





Nuvei présente ses résultats en dollars américains et conformément aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »). Toutes les sommes exprimées dans ce communiqué de presse sont en dollars américains.



MONTRÉAL, 05 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou l'« entreprise ») (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers préliminaires non vérifiés pour le quatrième trimestre et l'exercice complet qui se sont terminés le 31 décembre 2020.

Selon les résultats préliminaires, l'entreprise prévoit :

Un volume total* entre 13,8 et 14,1 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2020, soit une augmentation de plus de 50 % par rapport au quatrième trimestre de 2019. Un volume total entre 43,1 et 43,4 milliards de dollars pour l'exercice 2020, soit une augmentation de plus de 70 % par rapport à l'exercice 2019.

º Le commerce électronique représente environ 80 % du volume total au quatrième trimestre de 2020 et 76 % pour l'exercice 2020. Des revenus entre 114 et 118 millions de dollars au quatrième trimestre de 2020, soit une augmentation de plus de 40 % par rapport au quatrième trimestre de 2019. Des revenus entre 373 et 377 millions de dollars pour l'exercice 2020, soit une augmentation de plus de 50 % par rapport à l'exercice 2019.

Un BAIIDA** ajusté entre 50 et 52 millions de dollars au quatrième trimestre de 2020, soit une augmentation de plus de 50 % par rapport au quatrième trimestre de 2019. Un BAIIDA ajusté entre 162 et 164 millions de dollars pour l'exercice 2020, soit une augmentation de plus de 80 % par rapport à l'exercice 2019.

Un bénéfice d'exploitation entre 16,5 et 19,5 millions de dollars au quatrième trimestre de 2020 et entre 61,4 et 64,4 millions de dollars pour l'exercice 2020. En plus des dépenses déduites pour calculer le BAIIDA ajusté, le bénéfice d'exploitation prend aussi en compte les dépenses liées à la dépréciation et à l'amortissement, les coûts d'acquisition, d'intégration et de licenciement, les paiements en actions, les gains ou pertes de change en lien avec la vente, ainsi que les dépenses générales et d'administration.



« Je suis très heureux de nos résultats financiers préliminaires pour le quatrième trimestre et l'année entière, affirme Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei. Nous avons fait des progrès sur nos projets stratégiques, réalisé plusieurs occasions de croissance et amélioré nos offres de produits et nos capacités afin de permettre à nos marchands de renforcer leurs liens avec leurs clients, quel que soit leur pays, leur devise ou le type de paiement qu'ils privilégient. Grâce à sa plateforme intégrée unique, Nuvei offre les solutions technologiques les plus complètes sur le marché, ce qui simplifie les besoins de ses marchands, améliore les taux de conversion, réduit les risques de fraude et stimule les ventes. De plus, l'entreprise assure le service de 200 marchés aux quatre coins du monde grâce à un ensemble complet de capacités de paiement, y compris la possibilité d'accepter plus de 450 modes de paiement dans près de 150 devises. Nous sommes bien positionnés pour l'avenir et je souhaite remercier tous les membres de l'équipe Nuvei d'avoir contribué à ce succès. »

Les résultats préliminaires qui sont présentés dans ce communiqué de presse, dont les indicateurs clés de performance, s'appuient sur des renseignements auxquels l'entreprise a accès en date du communiqué, et ces résultats peuvent être appelés à changer lorsque les états financiers annuels consolidés audités de Nuvei seront finalisés. Le 10 mars 2021, l'entreprise présentera ses résultats pour le quatrième trimestre et pour l'exercice complet se terminant le 31 décembre 2020, et tiendra une conférence téléphonique à ce sujet, y compris une séance de questions.

* Le volume total ne représente pas les recettes de l'entreprise, mais plutôt la valeur totale en dollars des transactions traitées par les marchands dans le cadre d'une entente contractuelle avec l'entreprise. Les fluctuations du volume total affecteront généralement nos revenus, bien que la corrélation ne soit pas parfaite en raison des différences dans la combinaison des volumes.

** Le BAIIDA ajusté est une mesure non conforme aux normes IFRS.

Renseignements au sujet de la conférence téléphonique pour l'annonce d'aujourd'hui, 5 février 2021

Nuvei tiendra une conférence téléphonique pour discuter des résultats financiers préliminaires du quatrième trimestre et de l'exercice 2020. Celle-ci aura lieu aujourd'hui, le 5 février 2021, à 8 h 30 (heure de l'Est). Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction, ainsi que David Schwartz, chef des finances, animeront la conférence. Il n'y aura pas de séance de questions.

La conférence téléphonique sera retransmise en direct dans la section « Événements et présentations » du site Web des relations avec les investisseurs de l'entreprise à l'adresse https://investors.nuvei.com/. Il sera également possible d'y participer en direct par téléphone en composant le 877 425-9470 (numéro sans frais au Canada et aux États-Unis) ou le 201 389-0878 (numéro international). Un enregistrement sera disponible environ deux heures après la fin de la conférence, en composant le 844-512-2921 (numéro gratuit pour les États-Unis et le Canada) ou le 412-317-6671 (numéro international); le numéro d'identification de la conférence est le 13716079. L'enregistrement sera disponible jusqu'au 19 février 2021. Une version archivée de la webdiffusion sera disponible au même endroit sur le site Web peu après la fin de la conférence téléphonique.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l'échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d'exploitation et à augmenter les taux d'acceptation. Notre plateforme exclusive offre des connexions directes avec tous les principaux systèmes de cartes de paiement dans plus de 200 marchés dans le monde, et prend en charge plus de 450 méthodes de paiement locales et alternatives et près de 150 devises. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.nuvei.com.

Mesures non conformes aux normes IFRS

Les états financiers annuels consolidés de Nuvei seront préparés de manière conforme aux normes IFRS émises par le Conseil des normes comptables internationales. L'information présentée dans ce communiqué de presse contient une mesure financière non conforme aux normes IFRS, soit le BAIIDA ajusté. Cette mesure n'est pas reconnue par les normes IFRS et n'a pas de signification normalisée en vertu de celles-ci; elle est donc peu susceptible de pouvoir être comparée à une mesure semblable présentée par une autre société. Cette mesure est plutôt fournie comme information complémentaire aux mesures conformes aux IFRS, afin de favoriser une meilleure compréhension des résultats d'exploitation de l'entreprise du point de vue de la direction. Par conséquent, cette mesure ne doit pas être considérée isolément ni comme un substitut à l'analyse de nos informations financières présentées conformément aux IFRS. Le BAIIDA ajusté sert à fournir aux investisseurs un indicateur supplémentaire de la performance d'exploitation de l'entreprise et ainsi mettre en évidence les tendances de l'activité principale de Nuvei qui pourraient ne pas être évidentes avec les seules mesures conformes aux IFRS. La direction de l'entreprise est aussi d'avis que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d'autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux IFRS dans l'évaluation des émetteurs. La direction de Nuvei utilise également des mesures non conformes aux IFRS pour faciliter la comparaison des performances d'exploitation d'une période à l'autre, pour préparer les budgets et prévisions d'exploitation annuels et pour déterminer la composition de la rémunération des cadres. La direction de l'entreprise croit que le BAIIDA ajusté est une mesure supplémentaire importante pour évaluer le rendement de Nuvei, notamment parce que, tout comme d'autres mesures comparables, le BAIIDA ajusté est largement utilisé, entre autres, dans le secteur des paiements comme moyen d'évaluer la performance d'exploitation sous-jacente d'une entreprise. Le BAIIDA ajusté se définit comme le bénéfice net (perte) avant les charges financières, les produits financiers, les amortissements, les charges/recouvrements d'impôts sur le revenu, les coûts d'acquisition, d'intégration et de licenciement, les paiements en actions, le gain net ou la perte nette de change, et autres.

Information prospective

Le présent communiqué de presse comporte de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des énoncés au sujet de résultats prévus. L'information prospective comporte des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont plusieurs échappent au contrôle de l'entreprise, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux divulgués ou sous-entendus dans l'information prospective. Ces risques et ces incertitudes comprennent notamment ceux décrits sous la section « Facteurs de risque » du prospectus préalable de base simplifié daté du 7 décembre 2020. L'information prospective est fondée sur les opinions et les hypothèses de la direction et sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Bien que l'information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse soit fondée sur des hypothèses que la direction considère comme raisonnables, le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces énoncés de nature prévisionnelle, puisque les résultats réels pourraient différer. Sauf indication contraire ou indication contraire du contexte, l'information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse est fournie à la date du présent communiqué de presse, et l'entreprise ne s'engage pas à mettre à jour ou à modifier cette information prospective, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf lorsque la loi l'exige.

