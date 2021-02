La coopérative Nutrinor présente ses tout premiers produits laitiers issus d'une démarche en agriculture durable





SAINT-BRUNO, LAC-SAINT-JEAN, QC, le 5 févr. 2021 /CNW Telbec/ - C'est une petite révolution qui se produit dans le monde de la production laitière, alors que la coopérative Nutrinor met sur le marché plusieurs types de lait et de crème dont la production est entièrement issue d'une démarche concertée en agriculture durable : le Nutripur, les laits et crèmes biologiques, des produits laitiers sans lactose (lait et crème) et le Barista, conçu spécifiquement pour les amateurs de café, tous faits de Lait NordiqueMC.

Concrètement, derrière ces nouveaux produits se trouvent des fermiers-propriétaires de la coopérative Nutrinor qui ont signé leur adhésion au Pacte Agricole Durable Nutrinor (PADN), une démarche d'amélioration continue en agriculture unique au Québec. Le Pacte aborde les facettes suivantes de pratiques plus durables : économiquement profitables, socialement équitables, performantes sur le plan environnemental et plus soucieuses du bien-être animal. Dévoilé en juillet dernier, le PADN a comme objectif de faire du Saguenay--Lac-Saint-Jean un leader mondial en agriculture durable.

« C'est une innovation formidable en matière de pratiques agricoles qui voit le jour, selon Kelly Shipway, vice-présidente principale du domaine agroalimentaire chez Nutrinor. Ces produits sont une réponse directe de la part de notre coopérative face aux préoccupations grandissantes des consommateurs sur la question de la durabilité et de la transparence de la production alimentaire. Un grand nombre de nos membres étaient déjà à l'avant-garde sur ce plan, ajoute Mme Shipway. Avec le PADN, on accélère considérablement la cadence. »

Innovation et design

Les produits laitiers sans lactose et le Barista sont des innovations de Nutrinor qui font leur entrée sur le marché cet hiver. Tout comme les laits et les crèmes bios, ils se présentent dans un contenant au design particulièrement attrayant et dynamique, arborant fièrement le sceau « agriculture durable » afin de bien mettre en valeur l'approche adoptée par les producteurs.

Du lait véritablement différent des autres laits sur le marché

L'esprit d'innovation chez Nutrinor se manifeste de plusieurs manières. En voici quelques-unes :

Les laits et crèmes issus de l'agriculture durable de Nutrinor sont les seuls au Québec à offrir le concept de traçabilité Nutrinor MC pour les consommateurs, qui sont ainsi en mesure de vérifier par eux-mêmes sur le site Web de Nutrinor de quelles fermes provient le lait qu'ils ont acheté et la date de traite des vaches.

pour les consommateurs, qui sont ainsi en mesure de vérifier par eux-mêmes sur le site Web de Nutrinor de quelles fermes provient le lait qu'ils ont acheté et la date de traite des vaches. La pasteurisation avec un profil unique de température du lait bio de Nutrinor lui donne également un goût qui se rapproche beaucoup du lait de la vache tiré à la ferme. Il s'agit d'une méthode davantage « à l'ancienne ».

de Nutrinor lui donne également un goût qui se rapproche beaucoup du lait de la vache tiré à la ferme. Il s'agit d'une méthode davantage « à l'ancienne ». Le Barista, à 3,8 % M.G., conçu spécifiquement pour répondre aux amateurs de café est le fruit d'un procédé de fabrication qui lui confère des qualités moussantes exceptionnelles.

Des vaches qui bougent !

Les vaches à l'origine des laits issus de la démarche d'agriculture durable sont soit en liberté, ou ont un accès quotidien à l'extérieur. Les vaches associées au lait bio sortent à l'extérieur de l'étable sur une base quotidienne (à l'exception de l'hiver, puisque les vaches craignent la neige et le froid). La production de ce lait, certifiée biologique, suit un cahier de charge rigoureux, autant en ce qui a trait à l'alimentation des vaches qu'à leurs conditions de vie. Les vaches à l'origine des produits laitiers sans lactose, du Nutripur et du Barista sont quant à elles libres à l'intérieur de l'étable et peuvent ainsi exprimer leur comportement naturel.

Pour en savoir plus sur les produits laitiers Nutrinor issus de l'agriculture durable, consultez le www.laitnutrinor.com.

Ces différents types de lait de Nutrinor identifiés « agriculture durable » sont les premiers produits alimentaires inscrits dans le cadre du PADN, tandis que d'autres seront développés au cours des prochains mois et années.

À propos de Nutrinor

Située au Saguenay?Lac-Saint-Jean, Nutrinor est l'une des plus importantes coopératives agroalimentaires du Québec. Elle est présente dans quatre grands secteurs d'activité, soit l'agroalimentaire, l'agriculture, l'énergie et la quincaillerie. Elle offre les marques alimentaires Nutrinor, Charcuterie Fortin, Boucherie Charcuterie Perron, Fromagerie Perron et La Fromagerie Champêtre, qui la font rayonner aux quatre coins de la province et ailleurs au Canada.

Avec un chiffre d'affaires de plus de 500 M$, plus de 200 M$ d'actifs et comptant 1075 membres et près de 900 employés, Nutrinor a pour mission d'unir ses forces à celles de la terre pour accroître de façon durable la richesse collective en misant sur quatre grandes valeurs, soit : la responsabilisation, l'innovation, la reconnaissance et la transparence. Pour plus d'information, visitez www.nutrinor.com.

