Eurosets annonce le lancement commercial d'ECMOLife, son système novateur d'assistance extracorporelle





Eurosets, l'acteur de premier plan dans le domaine du développement, de la production et de la commercialisation de dispositifs médicaux de pointe, annonce le lancement commercial d'ECMOlife, son système d'assistance extracorporelle (ECLS ou ExtraCorporeal Life Support) novateur. Ce lancement intervient à la suite d'essais cliniques de précommercialisation couronnés de succès, au cours desquels des patients en phase critique ont bénéficié du dispositif d'assistance pendant une période cumulée de plus de 400 jours, le traitement individuel le plus long ayant duré 27 jours.

ECMOlife vient élargir le portefeuille d'Eurosets afin d'apporter une assistance provisoire aux patients dans divers champs thérapeutiques, dont l'oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) et l'assistance circulatoire mécanique (MCS). Ces techniques sont utilisées pour traiter les patients atteints de pathologies ventriculaires ou victimes d'arrêts cardiaques ou encore présentant une insuffisance respiratoire causée par un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), le virus de la grippe H1N1, le SRAS ou la COVID-19.

ECMOLife est un dispositif permettant de sauver des vies, capable de pallier temporairement les fonctions d'un coeur ou de poumons lourdement endommagés. Il agit comme un organe artificiel externe connecté au patient par les principaux vaisseaux sanguins de celui-ci et est utilisé dans les situations où les traitements pharmacologiques sont considérés comme insuffisants.

Doté d'une pompe centrifuge à lévitation magnétique et caractérisé par des performances optimales et une biocompatiblité renforcée, ECMOlife constitue la solution d'assistance extracorporelle la moins invasive, la plus flexible et la plus sécurisée. Il s'agit également du seul dispositif du marché pourvu d'un système auxiliaire intégré garantissant une sécurité accrue pour le patient et une gestion plus aisée pour les professionnels des soins de santé, même lors des transferts extra-hospitaliers.

ECMOlife a fait l'objet de tests de précommercialisation sur neuf sites en Europe. Il a été adopté pour traiter des patients atteints de la Covid-19 en phase critique chez qui la ventilation mécanique avait échoué, ainsi que des patients subissant une greffe du poumon, présentant un choc cardiogénique post-cardiotomie ou nécessitant une assistance cardiopulmonaire.

L'un des premiers centres hospitaliers à avoir utilisé ECMOlife fut l'UZ Brussel (hôpital universitaire de Bruxelles). L'équipe ECLS, dirigée par les Drs Meir, chef du service de chirurgie cardiaque, De Waele, cheffe de clinique au service de soins intensifs et Kurt Staessens, responsable du Groupe de perfusion cardiovasculaire, commentent leur expérience : « Nous sommes vraiment très satisfaits des performances d'ECMOLife. La technologie à lévitation magnétique permet de réduire le degré d'hémolyse et le risque de génération de thrombus. Il est en outre probable que le système de surveillance non invasif associé au système auxiliaire intégré unique améliore la prise en charge du patient et permet une sécurité accrue en cas d'urgence. »

« Notre mission est de proposer des solutions aux patients qui sont dans l'impossibilité de bénéficier des traitements classiques, et ECMOLife s'inscrit parfaitement dans le cadre de ces principes fondamentaux », a déclaré Antonio Petralia, vice-président directeur et PDG d'Eurosets. « Notre dispositif fournit une assistance à des patients en phase critique depuis le lancement des essais cliniques de précommercialisation en Europe il y a six mois, et nous sommes maintenant très fiers de son arrivée à part entière sur le marché afin d'aider les patients et les cliniciens du monde entier. »

