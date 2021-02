Revopoint POP accélère l'essor de la numérisation 3D





La campagne de financement lancée récemment par la plateforme Kickstarter pour le scanner 3D Revopoint POP a permis de lever, au moment où nous publions ces lignes, plus de 2 millions USD auprès de 5 700 contributeurs. Ce succès signifie que le Revopoint POP marquera l'histoire de la numérisation 3D à la fois en termes de montant des capitaux collectés et de nombre de contributeurs. Certes, le Revopoint POP n'est pas le premier scanner 3D à être financé avec succès via une plateforme de financement participatif. D'autres campagnes précédentes ont obtenu des résultats exceptionnels, par exemple 651 091 CAN pour PeachyPrinter en 2016 et 599 925 USD pour Eora3D en 2018. Mais n'oublions pas que la campagne de financement participatif du Revopoint POP n'est pas encore terminée, ce qui veut dire que le soutien et la confiance des gens à travers le monde va continuer à se renforcer.

POP est un scanner 3D de haute précision, de qualité grand public, développé par les experts de Revopoint à Shenzhen. Par comparaison avec les produits proposés sur le marché, POP offre les avantages de sa haute précision, de sa faible consommation d'énergie et de son prix abordable. En outre, POP est multi-terminal, donc très convivial: il peut être utilisé avec un téléphone mobile, un ordinateur portable ou de bureau.

En tant que technologie révolutionnaire et prometteuse pour le domaine de la fabrication, l'impression 3D attire de plus en plus l'attention. Depuis l'arrivée sur le marché d'imprimantes 3D abordables pour le grand public, des millions de foyers les adoptent chaque année et elles sont devenues un bien populaire. Toutefois le défi de l'impression 3D reste la modélisation 3D. La précision de la numérisation 3D est donc une condition essentielle de la créativité de l'impression 3D. De plus, les scanners 3D peuvent également être utilisés pour personnaliser la conception de produits, conserver des vestiges culturels, pour la RV/RA et d'autres applications. Par conséquent, un scanner 3D abordable, précis et pratique comme Revopoint POP pourrait très bien être la prochaine avancée marquante du secteur.

Pendant la pandémie de Covid-19, M. Hassan Iftikhar, chercheur en conception de produit à l'École de design de l'université polytechnique de Hong Kong, a récemment conçu un équipement de protection individuelle personnalisé pour le visage, en utilisant des numérisations 3D obtenues à l'aide du scanner POP. C'est l'un des meilleurs exemples montrant comment des scanners 3D comme POP peuvent résoudre les défis du quotidien grâce à la technologie de numérisation 3D.

L'ère des imprimantes 3D est arrivée et l'avenir des scanners 3D va devenir une réalité. L'immense succès de cette campagne de financement participatif pourrait bien marquer l'avènement de ce type de scanners 3D et je pense que tout un chacun s'en rendra bientôt compte.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 février 2021 à 05:45 et diffusé par :