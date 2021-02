B-Secur reçoit l'agrément de la FDA pour sa technologie EKG/ECG HeartKey®





B-Secur, chef de file de la technologie EKG/ECG, a annoncé aujourd'hui avoir reçu l'agrément 510(K) de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour sa bibliothèque logicielle HeartKey®1.

La suite HeartKey® de B-Secur utilise des algorithmes EKG/ECG performants qui associent des composants d'identification utilisateur, de santé et de bien-être de manière unique pour générer des données chiffrées précises par la reconnaissance des battements du coeur propres à l'utilisateur. Cette technologie peut désormais être utilisée avec des appareils de grande consommation ou de soins de santé, par intégration dans une application ou même dans le cloud.

Les algorithmes HeartKey® agréés par la FDA sont rapidement et facilement intégrables aux semi-conducteurs d'une large gamme d'appareils dans les secteurs du bien-être, de la surveillance de la santé, et de la technologie médicale. L'intégration rapide de logiciels EKG/ECG de qualité médicale à ce type d'appareils est donc désormais possible. Ils permettent également aux grands fabricants d'appareils de technologie et prestataires de services de soins de santé de produire des données avancées de qualité médicale sur la santé et le bien-être, sur n'importe quel appareil ou plateforme.

Cette avancée importante de la part de B-Secur ne pouvait tomber mieux. Les maladies cardiovasculaires (MCV) sont la première cause de décès dans le monde, représentant 31 % de la mortalité totale, et près de 17,9 millions de victimes chaque année2.

L'année passée, la pandémie de COVID-19 a créé des complications supplémentaires chez les patients souffrant d'une maladie cardiaque sous-jacente. Le virus a également causé des lésions cardiaques irréversibles et des arythmies chez des personnes ne présentant pas de maladie cardiaque sous-jacente, mettant la santé du coeur et la surveillance cardiaque à distance au centre des préoccupations des patients, des médecins et des prestataires des services de santé dans le monde entier. HeartKey®, développée et optimisée pour des appareils du quotidien, offre une souplesse d'intégration exceptionnelle qui démocratise la technologie EKG/ECG.

Cette nouvelle a réjoui le Dr Andrew Mitchell, cardiologue consultant au Jersey General Hospital, et cardiologue consultant honoraire au John Radcliffe Hospital à Oxford, au Royaume-Uni, qui a déclaré : « L'annonce de l'agrément FDA de la bibliothèque HeartKey® de B-Secur tombe à point nommé. Un adulte sur quatre souffre de problèmes d'arythmie, toutefois peu d'entre eux sont conscients d'avoir une pathologie pouvant causer une crise ou une insuffisance cardiaque. Avec la popularisation des appareils à porter sur soi et IdO, les solutions agréées par la FDA comme HeartKey® offrent aux patients comme aux médecins des outils supplémentaires pour détecter ces pathologies très tôt. »

« Les technologies EKG/ECG et HeartKey® permettent de passer au niveau supérieur en matière d'analyse biométrique, en introduisant une biodétection fiable », a commenté Alan Foreman, PDG de B-Secur. « Les algorithmes EKG/ECG de HeartKey® permettent d'identifier les utilisateurs tout en protégeant la santé, les données et les appareils. Les maladies cardiaques sont la première cause de décès dans le monde. Nous sommes idéalement placés pour sauver des vies. »

« HeartKey® a été développée pour permettre l'évolutivité des algorithmes EKG/ECG de qualité médicale, au sein des appareils IdO, et l'agrément de la FDA témoigne des performances de HeartKey® et de la compétence de l'équipe qui en est l'auteur », a ajouté Adrian Condon, directeur technique de B-Secur. « Cet agrément devrait permettre à nos partenaires et nos clients d'accélérer considérablement la commercialisation de leur technologie. »

L'agrément de la FDA concerne les algorithmes EKG/ECG suivants : conditionnement du signal, rythme cardiaque et analyse de l'arythmie. L'algorithme HeartKey® d'analyse de l'arythmie détecte actuellement la fibrillation auriculaire, la bradycardie et la tachycardie. La plupart des arythmies sont temporaires, il est donc difficile de les diagnostiquer à l'hôpital. La fibrillation auriculaire touche 33 millions de personnes dans le monde. Les algorithmes HeartKey® agréés par la FDA peuvent permettre une détection et une gestion des arythmies hors milieu hospitalier, ce qui permet au personnel médical de prendre de meilleures décisions liées à la santé, de par le volume de données plus important auquel il a accès.

L'agrément de la bibliothèque logicielle HeartKey® par la FDA représente un gage de confiance envers les performances et l'exactitude de ses algorithmes de classe mondiale, qui convaincra les clients et partenaires de B-Secur. Cette solution clé en main, certifiée par la FDA facilitera l'intégration en réduisant le temps de développement et les coûts, tout en accélérant la mise sur le marché des appareils finaux.

À propos de B-Secur

B-Secur produit la nouvelle génération de technologies biométriques. Ses solutions logicielles intègrent des algorithmes ECG/EKG pour l'authentification utilisateur, la santé et le bien-être. Elle développe des partenariats de licence pour créer des solutions uniques et personnalisées, fondées sur la surveillance de la sécurité et de la santé. Pour en savoir plus : https://www.b-secur.com

1 Accès aux informations sur l'agrément de la bibliothèque logicielle HeartKey® par la Food and Drug Administration (FDA) américaine K200884.pdf

2 Organisation mondiale de la Santé, https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 février 2021 à 04:10 et diffusé par :