Iteratively lève 5,4 millions USD pour aider les équipes à restaurer la confiance dans leurs données





Iteratively, outil SaaS qui aide les équipes de produits et de données à définir, instrumenter et vérifier leurs suivis d'analyse, annonce aujourd'hui avoir obtenu un nouveau financement de 5,4 millions USD, mené par le fonds de capital-risque de Google, axé sur l'IA, Gradient Ventures, avec la participation de Fika Ventures et de son premier investisseur PSL Ventures. Zach Bratun-Glennon, associé chez Gradient Ventures, rejoint le conseil d'administration.

Iteratively adopte une approche proactive afin de résoudre le problème de la faible qualité des données, en aidant les équipes à veiller à ce que les problématiques liées à la qualité des données soient décelées avant d'entrer en production. La résolution et la prévention proactives des problématiques, à la source permet aux consommateurs de données de bénéficier de données fiables et de haute qualité, prêtes à l'emploi, sans nécessiter de nettoyage. Il s'agit d'un point important dans la mesure où les analystes et les scientifiques de données consacrent jusqu'à 80 % de leur temps à préparer et nettoyer des données, ne laissant qu'un temps minime à l'analyse réelle.

Les cofondateurs, Patrick Thompson et Ondrej Hrebicek ont travaillé ensemble dans la première startup d'Ondrej Hrebicek, Syncplicity (acquise par EMC), et ont consacré six mois à réaliser un développement étendu de la clientèle avant le lancement d'Iteratively en juin 2019. Ils ont interrogé plus de 400 responsables de produits, équipes de données et ingénieurs, et découvert que le défi numéro un résidait dans le problème majeur des mauvaises données. D'après une étude de Gartner, la faible qualité des données coûte aux entreprises américaines plus de 3 000 milliards USD par an.

Iteratively applique une source de vérité fiable pour les analyses effectuées par les équipes, et fournit le premier outil qui réunit les responsables de produits, analystes de données et ingénieurs, afin qu'ils collaborent sur les données. La société propose une interface utilisateur Web facile à utiliser, permettant aux analystes de données et responsables de produits, de définir et faire évoluer leur plan de suivi de manière collaborative, ainsi que des outils de développeur, de premier ordre, grâce auxquels les ingénieurs peuvent mettre en oeuvre de manière simple et précise un suivi des analyses, au moyen de kits de développement logiciel open source et d'un typage sûr, avec intégration CLI et CI/CD.

« Nous n'avons cessé d'entendre de la part des équipes de données et de produits qu'elles n'avaient plus confiance en leurs analyses. Nous avons élaboré un outil qui les aide à restaurer la confiance dans leurs données, et leur permet de collaborer sur les analyses. Nous considérons les données comme un sport d'équipe où la collaboration est cruciale pour la réussite des équipes pluridisciplinaires », a déclaré Patrick Thompson, cofondateur et PDG d'Iteratively.

Bien qu'Iteratively desserve un large éventail de clients, l'outil s'efforce dans un premier temps d'aider les entreprises dont les équipes de produits et de données sont déjà en place, telles que les sociétés SaaS, de commerce électronique et de vente directe aux consommateurs. Iteratively s'intègre de manière fluide avec les piles de données existantes des équipes, et offre des intégrations directes avec leur infrastructure, qu'il s'agisse d'outils sur mesure ou d'outils tiers comme Amplitude, Mixpanel, Segment ou dbt, pour n'en citer que quelques-uns. Ses clients incluent Box, Artifact Uprising et Beekeeper.

Charles Lariviere, scientifique de données chez Dribbble, client d'Iteratively, a commenté : « Iteratively est devenu la source de vérité concernant notre collecte d'événements, et fait partie intégrante de notre pile de données. En tant qu'équipe, nous avons constaté des bénéfices considérables suite à l'adoption d'Iteratively, et de nettes améliorations dans la qualité de nos données. »

« Le logiciel d'Iteratively offre une approche unique, propice à la collaboration à l'échelle de l'entreprise, et qui renforce la qualité des données. À l'avenir, nous pensons que les processus décisionnels d'entreprise, fondés sur les analyses intelligentes et les données permettront de différencier les entreprises fructueuses et les produits de premier ordre. La mission, le produit et l'équipe d'Iteratively sont prêts à offrir ces capacités à chacun des clients », a indiqué pour sa part Zach Bratun-Glennon, associé chez Gradient Ventures.

Iteratively utilisera ces nouveaux capitaux pour accélérer le développement de ses produits. L'équipe procédera également à plusieurs recrutements clés dans les départements marketing, ventes et réussite des clients.

Pour en savoir plus sur Iteratively et tester son produit, rendez-vous sur www.iterative.ly où vous pourrez créer un compte gratuit.

À propos d'Iteratively

Iteratively aide les équipes de données, les responsables de produits et les ingénieurs à définir, instrumenter, vérifier et collaborer sur le suivi des analyses. De manière proactive, nous permettons aux équipes d'identifier et de résoudre les problèmes de qualité des données, et fournissons un flux de travail pour la gestion de l'évolution de votre suivi d'analyse, en veillant à ce que les consommateurs de données bénéficient toujours de données de haute qualité et prêtes à l'emploi dans leurs outils préférés. Créée en 2019 par Patrick Thompson et Ondrej Hrebicek, Iteratively est une société privilégiant le télétravail. Parmi ses investisseurs figurent Gradient Ventures, Fika Ventures et PSL Ventures. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.iterative.ly.

À propos de Gradient Ventures

Gradient Ventures est le fonds de capital-risque axé sur l'IA, appartenant à Google, qui investit et met en relation des startups de stade précoce avec des ressources, des innovations et des leaders techniques en intelligence artificielle. Le fonds vise à aider les fondateurs à gérer les défis liés au développement de nouveaux produits technologiques, en utilisant les bonnes pratiques les plus récentes en matière de recrutement, de marketing, de conception et d'ingénierie, de sorte que les idées révolutionnaires puissent voir le jour. Créé en 2017, Gradient est basé à Palo Alto, en Californie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gradient.com.

