Prix de la meilleure valeur résiduelle 2021 au Canada ALG de J.D. Power





ALG, la référence en matière de projections de valeur résiduelle dans le secteur automobile et une division de J.D. Power, a annoncé aujourd'hui les gagnants des prix de la meilleure valeur résiduelle 2021 au Canada ALG de J.D. Power, classant Toyota (populaire) et Lexus (prestige) comme les meilleures marques dans leurs segments respectifs.

Les prix de la meilleure valeur résiduelle au Canada ALG de J.D. Power sont la norme de l'industrie du crédit-bail automobile lorsqu'il s'agit de reconnaître les segments de véhicules qui devraient détenir le pourcentage le plus élevé du prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) après une période de quatre ans pour les véhicules populaires, et après une période de trois ans pour les véhicules de prestige. Il s'agit d'une considération essentielle pour les acheteurs de voitures lorsqu'ils évaluent le coût total de propriété d'un véhicule particulier, que le véhicule soit financé, loué ou acheté au comptant. Les lauréats de cette année ont démontré une importante valeur prédictive dans leurs segments concurrentiels sur le marché canadien pour les segments populaires et de prestige.

« Les valeurs résiduelles constituent l'épine dorsale du secteur du crédit-bail automobile au Canada en raison d'un risque de portefeuille de crédit-bail en souffrance estimé à 26 milliards de dollars canadiens », a déclaré Michelle MacDonald, directrice des solutions industrielles d'ALG chez J.D. Power. « Savoir quels véhicules sont susceptibles de conserver leur valeur et leur taux de dépréciation respectif est primordial, tant pour les fabricants que pour les consommateurs. »

Pour le processus d'attribution des prix 2021, 272 gammes de modèles ont été évaluées grâce à une analyse minutieuse effectuée par l'équipe d'experts industriels d'ALG et au modèle de prévision canadien exclusif d'ALG. Pour être admissible à un prix de marque, un fabricant doit avoir des véhicules dans au moins quatre segments différents. Pour tenir compte des différences entre les versions, les moyennes des modèles sont pondérées en fonction de la part en pourcentage par rapport à l'ensemble de la gamme de modèles.

Prix de la meilleure valeur résiduelle au niveau de la marque Marque populaire Toyota Marque de prestige Lexus Prix de la meilleure valeur résiduelle au niveau du modèle Segment Modèle Véhicule électrique Porsche Taycan Voiture sous-compacte Kia Rio Voiture compacte Toyota Corolla Voiture intermédiaire Hyundai Sonata Voiture pleine grandeur Toyota Avalon Voiture sport Subaru WRX Véhicule micro-utilitaire Hyundai Kona Véhicule utilitaire sous-compact Subaru Crosstrek Véhicule utilitaire compact Toyota RAV4 Véhicule utilitaire intermédiaire - 2 rangées de sièges Honda Passport Véhicule utilitaire intermédiaire - 3 rangées de sièges Toyota Highlander Véhicule utilitaire pleine grandeur GMC Yukon Véhicule utilitaire hors route Toyota 4Runner VUS intermédiaire Toyota Tacoma VUS pleine grandeur Toyota Tundra VUS puissant pleine grandeur Chevrolet Silverado HD Voiture compacte de prestige Série BMW 2 Voiture intermédiaire de prestige Lexus IS Voiture pleine grandeur de prestige Genesis G80 Voiture d'affaires de prestige Mercedes-Benz AMG GT 4 portes Voiture sport de prestige Chevrolet Corvette Véhicule utilitaire sous-compact de prestige Lexus UX Véhicule utilitaire compact de prestige Mercedes-Benz classe GLB Véhicule utilitaire intermédiaire de prestige - 2 rangées de sièges Lexus RX Véhicule utilitaire intermédiaire de prestige - 3 rangées de sièges Lexus GX Véhicule utilitaire pleine grandeur de prestige Lexus LX Minifourgonnette Honda Odyssey Fourgonnette commerciale intermédiaire Ford Transit Connect Fourgonnette commerciale pleine grandeur GMC Savana

Pour la première fois, les prix de la meilleure valeur résiduelle au Canada comprennent le segment des VUS puissants pleine grandeur, remporté par le Chevrolet Silverado HD, et le segment des micro-véhicules utilitaires, remporté par le Hyundai Kona.

De nombreuses variables affectent la valeur résiduelle réelle d'un véhicule sur une durée de bail de plusieurs années. Les exemples comprennent la valeur aux enchères, le contenu du véhicule, le prix du véhicule, les données de l'industrie et les facteurs macroéconomiques. Comme ces facteurs contribuent à une prévision plus précise de la valeur résiduelle, les acheteurs de véhicules sont en mesure de mieux comprendre le coût total de propriété.

Vous pouvez consulter le communiqué de presse en ligne à l'adresse http://www.jdpower.com/pr-id/2021051.

J.D. Power est un chef de file mondial dans le domaine de la connaissance des consommateurs, des services de conseil et des données et analyses. Pionnier dans l'utilisation des données massives, de l'intelligence artificielle (IA) et des capacités de modélisation algorithmique pour comprendre le comportement des consommateurs, J.D. Power fournit depuis plus de 50 ans une intelligence industrielle incisive sur les interactions des consommateurs avec les marques et les produits. Les plus grandes entreprises mondiales des principaux secteurs d'activité font confiance à J.D. Power pour guider leurs stratégies face à la clientèle.

J.D. Power a son siège social à Troy, au Michigan, et possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus sur les offres commerciales de l'entreprise, visitez le site JDPower.com/business.

À propos de J.D. Power et des règles de publicité et de promotion : www.jdpower.com/business/about-us/press-release-info

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 février 2021 à 02:50 et diffusé par :