Mybiopassport lance ses tests sanguins personnalisés Immunité, Sport Performance, et Nutrition





Mybiopassport.com, la plateforme en ligne mise en place par CoreMedica Europe, une compagnie de biotechnologie Suisse ayant un laboratoire autorisé par SwissMedic basé à Genève, a annoncé aujourd'hui le lancement de ses tests « Profil Nutritionnel » et « Sport Performance », lesquels viennent compléter son offre actuelle comprenant le « Profil Immunitaire » et les tests « COVID-19 ».

Mybiopassport est une plateforme innovante permettant à chacun de « devenir le héros de sa propre santé » au travers de kits de prélèvements à domicile. Tout individu peut désormais prélever quelques gouttes de sang à domicile grâce aux kits « Mybiopassport », et les renvoyer par enveloppe préaffranchie au laboratoire autorisé de la compagnie à Genève en Suisse, afin de déterminer les niveaux de biomarqueurs clés connus pour soutenir la performance sportive, une nutrition saine, et le système immunitaire. Ces tests peuvent être commandés sur www.mybiopassport.com et les résultats personnalisés sont ensuite communiquées à la personne sur ce portail en ligne par le biais d'une simple inscription.

Les buts de ces tests sont les suivants :

Profil Nutritionnel : Test informant chaque individu de son statut nutritionnel actuel basé sur ses habitudes alimentaires, et livrant des recommandations personnalisées permettant de rectifier d'éventuelles déficiences ou excès de la nutrition. Une première en son genre, ce test donne des informations sur les niveaux de micronutriments des quatre classes essentielles, à savoir vitamines, minéraux, acides gras, et acides aminés, tous liés à des fonctions spécifiques (fatigue, sommeil, anxiété, etc.) faisant de ce test le plus informatif et compréhensif disponible.

Sport Performance : Test développé afin d'aider les athlètes professionnels et amateurs à déterminer si certains biomarqueurs sont à leur niveaux optimum pour leur permettre de maximiser leurs performances sportives. Les biomarqueurs pris en compte sont liés à des fonctions spécifiques de la performance sportive, comme la récupération, la croissance musculaire, le niveau énergétique, et même à des fonctions aussi précises que la douleur articulaire liée à l'exercice physique.

Immunité: Le test COVID-19 & Profil Immunitaire, utilisant la plateforme Mybiopassport, permet à chacun de savoir s'il a été infecté par le virus SARS-CoV-2 dans le passé en analysant si des anticorps spécifiques ont été développés ou non. En outre, le test Profil Immunitaire fournit des recommandations pratiques basées sur cinq biomarqueurs clés connus pour soutenir le système immunitaire, comprenant entre autres la Vitamine D, le zinc, et le magnésium.

Il est maintenant généralement accepté que le premier pas vers un corps sain réside dans une nutrition saine. De nombreuses études ont démontré que les risques de développement de maladies cardiovasculaires, de diabète, et même de démence sont fortement liés à des habitudes alimentaires sur le long-terme. Des rapports et publications scientifiques récents ont également mis en avant le rôle de la nutrition, du taux de micronutriments optimaux, et d'un système immunitaire fort et fonctionnel dans la réduction de risque d'infections virales. Ces publications mettent en avant le rôle clé d'un statut nutritionnel positif pour un système immunitaire fonctionnel.

La mission de Mybiopassport est claire. Démocratiser l'accès à des informations de santé spécifiques et donner à chacun les moyens non seulement de comprendre, mais aussi d'agir sur sa santé au travers de sa nutrition et de son mode de vie. L'entreprise croit fermement à l'importance du rôle de chaque individu et à l'accès à des informations de santé personnalisées comme premier pas vers la prévention d'éventuels problèmes de santé.

Mybiopassport s'appuie sur une technologie unique dans l'analyse personnalisée des données biologiques sur trois axes principaux:

Pré-analytique, grâce à la collection simple et rapide de quelques gouttes de sang à domicile,

Analytique, avec la mesure d'un nombre inégalé de biomarqueurs phénotypiques grâce à un savoir-faire et une plateforme de multiplexage développés depuis plusieurs années,

Post-analytique, en délivrant non seulement un résultat scientifique mais surtout des recommandations personnalisées basées sur une technologie propriétaire applicable dans de nombreux domaines, tels que l'immunité, la nutrition, le sport, l'age management et la longévité.

Les tests Nutrition, Sport Performance, et Immunité peuvent être commandés directement sur www.mybiopassport.com et les résultats personnalisés sont disponibles directement sur le portail en ligne, après avoir été revus par des professionnels de la santé.

À propos de la société :

BioKaizen, fondée en Suisse, née des développeurs du passeport biologique de l'athlète pour détecter l'usage de drogues pour l'Agence Mondiale Antidopage et le Comité International Olympique, a développé une plateforme technologique de spectrométrie de masse afin d'identifier le profil nutritionnel d'un patient à l'aide de sang séché. Depuis 2018, tout d'abord comme CoreMedica Europe, puis via sa récente acquisition par Swiss Medical Group Holding Luxembourg SA, la société a élargi son offre à l'échelle mondiale afin d'inclure des informations personnalisées sur la nutrition et les performances sportives qui permettent aux clients de disposer d'informations pour les aider à gérer activement leur santé.

