Le groupe Moody's ESG Solutions ouvre un bureau à Singapour





Le groupe Moody's ESG Solutions vient d'annoncer l'ouverture d'un nouveau bureau à Singapour par le biais de sa filiale V.E. Fort de la gamme complète de solutions ESG et de risques climatiques du groupe ainsi que de son expertise approfondie, le nouveau bureau apportera tout son appui aux innovations régionales en matière d'obligations et de prêts durables, facilitera l'intégration des risques et opportunités ESG dans les produits et solutions destinés aux investisseurs, et proposera des initiatives de formation et un leadership éclairé dans la région Asie-Pacifique.

« De plus en plus d'acteurs du marché en Asie-Pacifique s'efforcent d'aligner leurs activités de financement sur des objectifs de durabilité. Le groupe Moody's ESG Solutions a pour mission de fournir aux clients les outils et les connaissances en matière d'ESG dont ils ont besoin pour gérer les risques et faire face à leurs impacts sociaux et environnementaux,» a déclaré Andrea Blackman, responsable international de Moody's ESG Solutions.

En collaboration avec sa filiale V.E, Moody's ESG Solutions proposera également des services d'avis de tiers (SPO) en soutien au programme de subvention de prêts liés à l'environnement et à la durabilité (GSLS), récemment lancé par l'Autorité monétaire de Singapour (MAS). Le GSLS a pour objectif d'aider les entreprises à accéder à un financement durable et les banques à développer des cadres de prêts liés au développement durable.

« MAS salue la présence du groupe Moody's ESG Solutions à Singapour, » a déclaré Lim Cheng Khai, directeur exécutif du développement des marchés financiers, MAS. « Les capacités de V.E en matière de recherche, d'analyse des risques et d'évaluation des aspects liés à l'ESG renforceront la confiance dans les solutions de financement durable, et soutiendront la croissance de l'écosystème financier vert de Singapour pour répondre aux besoins de l'Asie. »

L'ouverture du bureau de Singapour renforce l'engagement à long terme de Moody's à soutenir la croissance des activités ESG dans la région Asie-Pacifique. V.E a déjà fourni plus de 30 SPO dans la région, y compris un SPO pour la première émission d'obligations vertes par le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong. En juin 2020, V.E a lancé une initiative avec la Bourse de Bangkok (SET) pour que les scores ESG des entreprises thaïlandaises soient communiqués sur les plateformes de la SET. En décembre, V.E a également fourni un SPO pour le cadre de financement des PME de la banque OCBC, pionnière à Singapour.

Le bureau de Singapour sera dirigé par Komi Rajdev, qui a été désigné comme Responsable du développement commercial de V.E pour la région Asie-Pacifique.

Pour en savoir plus sur le pôle ESG et risque climatique de Moody's, rendez-vous sur moodys.com/esg

À PROPOS DE MOODY'S ESG SOLUTIONS :

Moody's ESG Solutions Group est une unité opérationnelle de Moody's Corporation créée pour répondre à la demande mondiale croissante de perspectives sur le climat et d'informations sur les critères ESG. Le groupe s'appuie sur les données et l'expertise de Moody's en matière de critères ESG, de risques climatiques et de finance durable et aligne son travail sur celui de Moody's Investors Service (MIS) et de Moody's Analytics (MA) pour proposer une gamme complète et intégrée de solutions ESG axées sur les risques climatiques, notamment des scores et analyses ESG, des notations de développement durable, ainsi que des services de certification/d'évaluation de finance durable. Le Groupe comprend V.E, une filiale de Moody's.

