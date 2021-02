FunPlus nomme Chris Petrovic au poste de directeur commercial





FunPlus, développeur et éditeur indépendant de jeux mobiles, de premier plan, a annoncé aujourd'hui le recrutement d'un ténor du secteur, Chris Petrovic au poste de directeur commercial. En tant que cadre accompli et membre de l'équipe de direction, M. Petrovic relèvera du PDG Andy Zhong, et supervisera les efforts de croissance et d'expansion de la société sur les marchés occidentaux, depuis le siège mondial basé en Suisse.

« La carrière de Chris en tant que chef de file du secteur va permettre à nos équipes du monde entier de créer, de produire et d'étendre notre marque d'expériences de jeu à des marchés plus larges, tout en intensifiant notre présence sur nos marchés existants », a déclaré Andy Zhong, PDG de FunPlus. « Nous sommes ravis de continuer à façonner notre direction en fournissant à nos équipes mondiales des cadres organisationnels qui vont nous guider dans une nouvelle ère. »

M. Petrovic dirigera les efforts visant à étendre FunPlus à de nouveaux territoires, genres et plateformes, et s'associera avec les meilleures équipes de développement, de leur catégorie, pour offrir des expériences de jeu de premier ordre à des marchés élargis. La société prévoit également de continuer à investir dans la gestion, l'édition et les services centraux pour soutenir ses projets.

Avant de rejoindre la société, M. Petrovic occupait le poste de vice-président senior et responsable de la stratégie d'entreprise, pour le département F&A et Développement commercial, chez Zynga, où il a contribué au relèvement de la société avec des fusions et acquisitions, des partenariats stratégiques et des efforts d'expansion des marchés. Il a dirigé les acquisitions de Rollic Games, Peak Games et Small Giant Games, et a obtenu des droits de propriété intellectuelle pour Star Wars, Harry Potter, Fast & Furious et Game of Thrones.

Pour de plus amples informations sur FunPlus, rendez-vous sur http://www.FunPlus.com. Lien vers les actifs ici.

À propos de FunPlus

Fondée en 2010, FunPlus est un développeur et éditeur de jeux indépendant, de classe mondiale, basé en Suisse et à Singapour, avec des opérations en Espagne, en Suède, en Russie, aux États-Unis, au Japon et en Chine. En tant qu'organisation encourageant les meilleurs talents créatifs au monde et employant près de 1 600 personnes, la société a développé et publié des jeux mobiles qui se sont classés numéro un dans près de 70 pays, dont State of Survival, Kings of Avalon et Guns of Glory. Les studios de FunPlus incluent KingsGroup, Puzala et Seven Games, qui ont chacun pour objectif respectif de développer une marque unique de jeux de stratégie, de jeux de réflexion et de jeux de rôle.

La marque FunPlus alimente FunPlus Phoenix (FPX), l'une des organisations d'e-sport les plus florissantes au monde.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 4 février 2021 à 19:30 et diffusé par :