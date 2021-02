6 des 7 meilleures ORC mondiales s'associent avec Veeva afin de réaliser des essais cliniques plus rapides pour les promoteurs





Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui que 6 des 7 meilleures ORC mondiales avaient rejoint le programme de partenariat Veeva Vault CDMS. L'accélération de la recherche clinique constitue une priorité absolue dans le secteur des sciences de la vie. L'ensemble des 7 meilleures ORC, à l'exception de IQVIA qui a décidé de ne pas rejoindre le programme pour le moment, tirent désormais parti des capacités de Veeva Vault CDMS pour moderniser la gestion des données cliniques et élaborer plus rapidement des études de haute qualité.

La croissance du programme de partenaires ORC de Veeva permet un virage à l'échelle de l'industrie en direction d'une plateforme moderne de gestion des données cliniques, qui répond mieux aux besoins des essais cliniques d'aujourd'hui. Désormais, 6 des 7 meilleures ORC mondiales ont accès au support ainsi qu'à la formation nécessaires pour élaborer et exécuter des études avec Veeva. À l'heure où ne cesse de croître la nécessité d'exécuter de manière plus rapide et plus efficiente des essais, les ORC utilisent la technologie avancée de Veeva pour aider les promoteurs à améliorer la performance des essais.

« Veeva permet aux ORC de travailler plus efficacement avec les promoteurs au cours du processus d'élaboration, afin d'accélérer le démarrage des essais », a déclaré Henry Levy, directeur général de Veeva Vault CDMS. « Nos partenaires ORC ouvrent la voie vers des études plus rapides et plus collaboratives, ainsi que vers l'excellence continue dans les essais. »

Vault CDMS est une application cloud moderne qui combine capture de données électroniques (EDC), codage, nettoyage des données, et création de rapports. Les clients sont en mesure d'élaborer des bases de données d'étude en moins de six semaines, et effectuent des modifications en milieu d'étude sans aucun temps d'indisponibilité, permettant ainsi aux clients d'exécuter les essais de leur choix sans aucune limitation technologique.

Les sociétés biotechnologiques émergentes tirent parti du nombre croissant d'ORC qui adoptent Vault CDMS. L'accès à une solution moderne de gestion des données cliniques leur confère vitesse et agilité pour accélérer la recherche clinique.

Les six ORC mondiales ayant rejoint le programme de partenariat de Veeva sont Covance, ICON, Parexel, PPD, PRA Health Sciences, et Syneos Health. Les ORC qui souhaitent en savoir plus sur le programme peuvent contacter info@veeva.com.

Ce que disent les ORC à propos de Veeva Vault CDMS :

« ICON aide ses clients à accélérer le développement clinique ainsi qu'à faire progresser les soins de santé via les technologies appliquées », a déclaré Lalit Pai, vice-président principal de la biométrique chez ICON. « La plateforme innovante de gestion des données cliniques de Veeva nous permet de gérer et délivrer une intégration fluide pour nos clients, et répond à des normes de qualité internationales et rigoureuses. »

« Veeva jouit d'une excellente réputation dans le secteur et au sein de notre organisation, dans la mesure où nous avons largement adopté plusieurs de ses plateformes », a déclaré Simon Fleming, vice-président de la gestion des données chez Parexel. « Veeva Vault CDMS nous offre une formidable opportunité de renforcer nos relations, ainsi que de fournir à nos clients davantage de choix et de flexibilité. »

« PPD continue de développer ses offres technologiques en se concentrant sur la fourniture d'un processus décisionnel accéléré pour ses clients », a déclaré Rob Petrie, vice-président principal et directeur technologique chez PPD. « La mise en oeuvre de Veeva Vault CDMS fournit à PPD la flexibilité nécessaire pour continuer de fournir des technologies innovantes, en renforçant la mission de PPD consistant à infléchir la courbe des délais et des coûts de développement de médicaments, ainsi qu'en permettant à ses équipes de recherche clinique de continuer d'élever la barre en fournissant le plus haut niveau de service et de qualité à ses clients. »

« Veeva Vault CDMS constitue un ajout précieux à nos offres technologiques de biométrie existantes, et fournira à nos clients ainsi qu'à nos partenaires un plus grand choix », a déclaré Michael Goedde, vice-président des opérations de données mondiales chez PRA Health Sciences. « Veeva est un partenaire respecté et précieux depuis de nombreuses années, et nous serons désormais en mesure d'enrichir nos services de gestion des données cliniques alors qu?évolue l'industrie du développement de médicaments. »

« Chez Syneos Health, nous nous concentrons depuis toujours sur l'exécution d'essais cliniques de la manière la plus efficiente et la plus intégrée qui soit, en respectant des processus et des procédures de la plus haute qualité », a déclaré Paul Colvin, président des solutions cliniques chez Syneos Health. « Notre relation de longue date avec Veeva, combinée à Veeva Vault CDMS, nous permettra d'accélérer nos capacité opérationnelles et de travailler de manière plus collaborative avec nos clients. »

