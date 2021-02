Notre réponse suivant la décision de la Cour supérieure du Québec dans le dossier de la pyrrhotite à Trois-Rivières





MONTRÉAL, le 4 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Ce matin, la Cour supérieure du Québec a rendu son jugement dans les dossiers de la pyrrhotite à Trois-Rivières. Dans ce jugement, la Cour a rejeté les allégations et prétentions de SNC Lavalin Inc. à l'effet que Lafarge Canada et ses représentants auraient été négligents relativement aux granulats utilisés pour la confection du béton vendu par certaines bétonnières de la région de Trois-Rivières dans la période de 2002 à 2007.

La position de Lafarge Canada a toujours été que ses employés n'avaient commis aucun geste ou omission pouvant constituer une négligence dans ce dossier. Les conclusions de la Cour donnent raison à Lafarge Canada.

Nous sommes heureux de ce résultat que nous croyons juste. Nous analysons présentement la décision et n'avons aucun autre commentaire à fournir.

