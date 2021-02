CONCOURS : Bienvenue chez vous!





BELLECHASSE, QC, le 4 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Soucieux d'accueillir de jeunes familles dans son milieu, la municipalité de Saint-Philémon lance un concours. Les familles participantes ont ainsi la chance de se voir offrir une maison en location dont 6 mois sont gratuits (sur 2 ans). Le prix comprend plusieurs commodités, dont le service de déneigement et l'entretien du gazon. Le tout d'une valeur de 4500$. Le tirage aura lieu le 10 février 2021, à 18h et le résultat sera connu via les réseaux sociaux.

DÉTAILS DU CONCOURS

Maison deux étages + sous-sol

10 pièces dont 5 chambres

Prix du loyer : 450$/mois

(non-chauffé, non-éclairé)

(non-chauffé, non-éclairé) Entretien du gazon et déneigement inclus

Pour être admissible, vous devez:

Avoir des enfants d'âge scolaire (niveau primaire);

S'engager à inscrire ses enfants à l'école des Échos-de-la-Forêt pour 2021-2022-2023 (inscription du 1er au 12 février 2021);

Être disposé à signer un bail de 2 ans pour la maison ciblée.

Pour participer:

www.prends-ta-place.com

INCITATIFS FINANCIERS SUPPLÉMENTAIRES

500$ est offert pour toute inscription à l'école du village au 1er mars 2021, pour l'année scolaire 2021-2022 en plus de 100$ offert pour compenser les frais d'achat des effets scolaires et sorties éducatives.

Valable pour tout élève inscrit pour l'année scolaire, qu'il soit nouveau résident ou non.



L'élève peut résider dans une municipalité voisine;



Pour les enfants d'une famille de nouveaux résidents, les bénéfices offerts par la politique domiciliaire sont additionnés.

PROGRAMME SKI-ÉCOLE

Le projet J'ai SKI faut vise à permettre à tous les élèves de l'école des Échos-de-la-Forêt, peu importe le niveau de revenus familial de s'initier au ski alpin. Il offre gratuitement six cours de ski par année aux élèves de l'école dans le cadre des cours d'éducation physique ainsi que l'accès à la montagne et à l'équipement tout l'hiver.

Objectifs

L'acquisition de saines habitudes de vie

Stimuler la réussite scolaire

Donner un sentiment d'appartenance

Fidéliser la clientèle de l'école

Suivez le concours au www.facebook.com/SaintPhilemon

À propos de Saint-Philémon

Saint-Philémon est un petit village situé dans les montagnes de Bellechasse, à moins d'une heure de Québec. Le Parc régional du Massif du Sud et la Station touristique du Massif du Sud constituent un joyau du patrimoine touristique philémontois.

SOURCE Municipalité de Saint-Philémon

Communiqué envoyé le 4 février 2021 à 17:38 et diffusé par :