L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - IONC

Le conseil d'administration de Genworth MI Canada Inc. (la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'il a autorisé et déclaré un dividende de 0,54 $ par action ordinaire pour le premier trimestre de 2021. Ce dividende sera versé le 3 mars 2021 aux...

Résultat net : 124 millions de dollars Hausse de 15 % (vs exercice précédent) Stable (vs trimestre précédent) Résultat d'exploitation net : 124 millions de dollars Hausse de 10 % (vs exercice précédent) Hausse de 4 % (vs trimestre précédent)...