L'APNQL salue l'annonce du parc éolien porté par la Nation Innue au Québec





WENDAKE, QC, le 4 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) tient à souligner l'annonce, par le premier ministre François Legault, du parc éolien porté par la Nation Innue sur le Nitassinan (territoire traditionnel) de la Première Nation de Uashat Mak Mani-utenam. Le projet Apuiat (200 MW) met ainsi la table à une relance économique ayant des retombées pour les communautés innues au Québec grâce à ce partenariat d'égal à égal.

« Le projet Apuiat répond à l'esprit du Forum socioéconomique des Premières Nations tenu en 2006, invitant les gouvernements à innover en permettant aux Premières Nations d'être des propriétaires incontournables dans le développement de projets majeurs. En plus de favoriser la production d'énergie propre, ce projet ouvre grande la porte à des possibilités de saisir de nombreuses autres opportunités d'affaires soutenant le développement économique et social. Je félicite le leadership des communautés de la Nation Innue pour leur persévérance et leur travail, » a exprimé le Chef de l'APNQL, Ghislain Picard.

L'une des conclusions du Forum socioéconomique des Premières Nations tenu à Mashteuiatsh en 2006 portait sur l'implication des Premières Nations comme partenaire majeur dans le développement de l'énergie renouvelable au Québec. Le Ministère des Ressources naturelles avait dès lors convenu d'une table sur l'énergie éolienne pour porter les intérêts des Premières Nations dans le cadre de l'appel d'offres de 250 MW réservé aux Premières Nations.

« J'ose croire que l'annonce d'aujourd'hui met la table pour des discussions plus ciblées sur la volonté de toutes les Premières Nations de participer à une relance économique qui leur permettra d'avoir une part active, » a conclu Ghislain Picard.

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme régional politique qui regroupe les 43 chefs des Premières Nations du Québec et du Labrador. www.apnql.com

