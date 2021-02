Le Super SUV HiPhi X de Human Horizons remporte le prix d'or des IDA





SHANGHAI, 4 février 2021 /PRNewswire/ -- Le Super SUV HiPhi X, conçu et fabriqué par Human Horizons, une entreprise de recherche de pointe dans le domaine de la mobilité et de la conduite autonome, a été reconnu par les International Design Awards (IDA) et a reçu un prix d'or pour son design. C'est la première fois qu'un véhicule électrique reçoit ce prix, qui vient valider l'accent mis par l'entreprise sur la conception de qualité.

« Misant sur l'innovation pratique, les IDA se focalisent sur la réflexion et le patrimoine culturel et encouragent les idées conceptuelles non conventionnelles. Leur objectif est de résoudre les problèmes de la vie courante grâce à un vocabulaire de conception innovant, et de donner une nouvelle allure à notre avenir. Cela concorde parfaitement avec l'approche de Human Horizons en matière de conception esthétique, d'accès direct aux utilisateurs et de produits authentiques », a déclaré James Shyr, partenaire fondateur de Human Horizons et du Comité directeur du design mondial de l'HiPhi.

Créés en 2007, les International Design Awards sont parmi les prix de conception les plus acclamés aux États-Unis. Chaque année, des milliers de produits sont évalués par une équipe de juges et cotés en fonction d'un certain nombre de critères, dont l'innovation, l'esthétique, la convivialité, l'utilité, et l'impact. Les IDA préconisent également la conception durable et cherchent à être une autorité en matière d'utilisation de la conception comme moyen ayant un impact positif sur l'environnement pour résoudre des problèmes tangibles. Des prix d'or, d'argent et de bronze sont décernés à des candidatures exceptionnelles dans cinq disciplines : architecture, intérieur, graphisme, mode et conception de produits.

Nicolas Huet, vice-président de HiPhi Design, a fait la remarque suivante : « Les IDA saluent le travail de facultés différentes venant du monde entier. Il est extrêmement inspirant de constater à quel point la créativité abonde dans des domaines comme l'architecture, la mode, le graphisme et la conception de produits. C'est un honneur et une réelle satisfaction de faire partie des meilleurs lauréats. »

Le HiPhi X est le premier véhicule de production au monde à adopter l'architecture à orientation humaine axée sur les services (H-SOA) de Human Horizons ? produite en série, sécurisée et adaptée au développeur ?, et le premier véhicule au monde à être équipé d'un réseau technologique 5G-V2X. Plus de 562 capteurs sont répartis dans l'ensemble du véhicule. Chacun recueillant, analysant et réagissant à des quantités astronomiques de données sur ses occupants, le milieu environnant et une multitude de paramètres du véhicule. Le SUV contient également 307 actionneurs à commande électronique qui, lorsqu'ils sont utilisés avec l'intergiciel personnalisé de Human Horizons, donnent lieu à une expérience de véhicule réellement intelligent et connecté.

De plus, la plateforme logicielle libre et les outils de développement complets de la H-SOA permettent aux partenaires, aux développeurs tiers et aux utilisateurs de créer de nouveaux scénarios et de nouvelles caractéristiques dynamiques, offrant ainsi aux utilisateurs un écosystème d'applications robuste et en pleine croissance.

Visuellement impressionnant avec son élégante carrosserie H-SOA et ses portières battantes uniques, le HiPhi X est conçu avec soin à l'intérieur comme à l'extérieur. Grâce aux principes de « conception définie par des scénarios », le véhicule brouille les frontières entre une voiture électrique futuriste de haute technologie et un véhicule de luxe de première qualité. Cela a créé une nouvelle catégorie de véhicules : le TECHLUXE®. En plus de sa conception époustouflante, l'intérieur est équipé de cuir végétalien durable et de matériaux recyclés qui réduisent l'impact environnemental de chaque véhicule.

En ce qui concerne la performance, le HiPhi X est équipé de deux moteurs de 220 kW à l'avant et à l'arrière, ainsi que d'une batterie à grande capacité de 97 kW/heure. Le véhicule peut passer de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes et a une autonomie de 550 km. De plus, son cercle de braquage est semblable à celui d'une voiture beaucoup plus petite. Mêlant technologie de pointe, conception de luxe et produits d'approvisionnement durable, le HiPhi X se prépare à une année charnière en 2021.

À propos de HiPhi

HiPhi est une marque haut de gamme créée par Human Horizons et améliorée par ses utilisateurs. Le HiPhi X est un véhicule électrique (VE) de construction hybride légère en acier et en aluminium avec des cuirs végétaliens durables et des matériaux recyclables qui ajoutent à la nature durable des produits de VE de Human Horizons.

À propos de Human Horizons

La renommée de Human Horizons repose sur la recherche et le développement dans les technologies de mobilité intelligente innovantes et de pointe ainsi que sur l'industrialisation de véhicules intelligents du futur. En outre, Human Horizons construit des technologies de transport intelligentes et contribue au développement de villes intelligentes, qui redéfiniront la mobilité humaine.

