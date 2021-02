NEO annonce l'introduction en bourse de BGP Acquisition Corp.





NEO a le plaisir d'annoncer que BGP Acquisition Corp. («BGP»), une société d'acquisition à vocation spécifique («SAVS») récemment constituée, a fait son entrée en Bourse aujourd'hui sur NEO Exchange. Le premier appel public à l'épargne de BGP, souscrit par Echelon Wealth Partners, a permis de lever 115 000 000 USD (l'exercice de l'option d'attribution excédentaire ayant été intégralement exercée). Les actions à droit de vote restreint de Classe A de BGP se négocient désormais sous le symbole NEO:BGP.UN.

La stratégie de création de valeur de BGP consistera à repérer, à acquérir et, après sa première opération admissible, à favoriser la croissance d'une entreprise opérant dans le secteur du cannabis ou dans des secteurs connexes. BGP cible en particulier les entreprises leaders du marché dirigées par une équipe de gestion solide et crédible et présentant des opportunités d'intégration verticale ou horizontale. BGP n'a pas fixé de limite à sa recherche de cibles, mais pense que ce sont les entreprises américaines qui offrent les meilleures opportunités, du fait de l'accès relativement restreint au capital et de l'énorme potentiel de croissance que recèle le secteur.

«Non seulement BGP bénéficie d'une solide équipe de gestion possédant une vaste expérience du management, de l'investissement dans le cannabis et des SAVS, mais la société entre sur ce marché en croissance rapide au moment opportun. C'est pourquoi nous pensons qu'elle est extrêmement bien placée pour une réussite à long terme, a déclaré Ruth Epstein, présidente-directrice générale de BGP Acquisition Corp. En tant que bourse de valeurs innovante, axée sur la croissance, cotant de grandes capitalisations et possédant une compréhension approfondie des SAVS et du secteur du cannabis, NEO était pour BGP le choix évident en tant que partenaire de cotation. Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec NEO pour tirer parti de notre expertise et de nos réseaux communs pour repérer des cibles de premier ordre, finaliser des transactions et créer de la valeur durable pour nos actionnaires.»

BGP est lae SAVS à être cotée sur NEO. Son introduction suit de près la récente et très réussie opération admissible de Subversive Capital Acquisition Corp., avec l'introduction de The Parent Company sur NEO en janvier de cette année.

«Compte tenu des développements politiques aux États-Unis et du soutien sans précédent manifesté par le public pour la légalisation du cannabis, le secteur du cannabis est mûr pour connaître une croissance explosive, a souligné Jos Schmitt, président-directeur général de NEO.BGP est bien placée pour profiter de ces tendances et, en tant que leader du marché canadien des SAVS, NEO est ravie de l'accompagner tout au long de son parcours.»

Les investisseurs peuvent négocier les actions de NEO:BGP.UN via leurs canaux d'investissement habituels, y compris les plateformes de courtage réduit et les courtiers traditionnels. NEO Exchange héberge une centaine de cotations d'entreprises et d'ETF et réalise régulièrement près de 15% du total de toutes les transactions du Canada. Pour voir la liste complète des titres cotés sur NEO, cliquer ici.

À propos de NEO Exchange

La Neo Bourse Inc. est une place boursière progressiste qui réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans le cadre d'un environnement impartial et transparent. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres canadiens cotés, sur un pied d'égalité. La NEO Bourse cote de grandes sociétés et des produits d'investissement qui désirent une place boursière donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une large sensibilisation, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

Pour mieux connaître et suivre NEO: Site web | Twitter | LinkedIn | Instagram

À propos de BGP Acquisition Corp.

BGP Acquisition Corp. est une société d'acquisition à vocation spécifique (SAVS) constituée en vertu des lois de la Province de Colombie britannique aux fins de réaliser, directement ou indirectement, une opération admissible dans un délai déterminé.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 4 février 2021 à 15:20 et diffusé par :