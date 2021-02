Fibocom va proposer un module nuSIM pour l'IdO de grande qualité et prêt pour la commercialisation





Fibocom (mnémonique : 300638), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de modules de communication sans fil et de solutions sans fil pour l'Internet des Objets (IdO), annonce qu'il va collaborer avec Deutsche Telekom, l'une des plus importantes sociétés de télécommunications intégrées au monde, et Redtea Mobile, un fournisseur pionnier de solutions de connectivité, en vue de fournir un module nuSIM de grande qualité et prêt pour la commercialisation. Le modèle MA510-GL de Fibocom est un module LPWA multi-RAT global (GPRS/NB/LTE-M) couramment utilisé dans les applications de compteurs intelligents, de stationnement intelligent, de dispositifs portables, de suivi de biens et de ville intelligente.

nuSIM est une solution SIM intégrée dédiée au marché de l'IdO, permettant aux applications IdO d'éliminer l'utilisation de cartes SIM physiques. La fonctionnalité nuSIM est entièrement intégrée dans les puces du module. Cela permet au module d'offrir des avantages de conception évidents : une empreinte logicielle et matérielle minimale et d'importants gains de place sur la carte de circuit imprimé. Ces avantages se refléteront au final dans une taille de dispositif plus petite, un coût de dispositif réduit et une moindre consommation d'énergie. En optimisant la fonctionnalité SIM et les interfaces de chargement de profil, et en supprimant la dépendance envers les SMS et les protocoles eSIM lourds, la consommation électrique du module nuSIM est jusqu'à 90 % inférieure à la solution SIM traditionnelle, ce qui le rend idéal pour les dispositifs IdO mobiles qui exigent une autonomie de batterie supérieure. Sans dépendre d'emplacements pour cartes SIM physiques, la solution nuSIM procurera également des avantages en termes de meilleure sécurité des données et de meilleure protection contre la poussière, l'humidité, la température et les vibrations.

« Fibocom se réjouit d'être un précurseur pour le lancement commercial d'un module nuSIM. La technologie nuSIM sera une solution idéale pour le déploiement massif de dispositifs IdO mobiles. Grâce à la grande simplicité, au rapport coût/performance remarquable et à la très faible consommation du module nuSIM MA510, Fibocom sera en mesure de procurer des avantages concurrentiels aux clients dans diverses industries verticales, leur permettant de mettre sur le marché des solutions IdO avec le plus faible niveau d'investissement en termes de capital et de temps », a déclaré Lars Thyroff, directeur général de Fibocom pour la zone EMOA.

« Je suis fier de voir notre initiative nuSIM se développer avec les modules IdO de Fibocom », a ajouté Stefan Kaliner, responsable des développements UICC chez Deutsche Telekom. « Nous avons conçu une SIM intégrée, simple mais néanmoins sécurisée, pour satisfaire un besoin évident du marché. Avec Fibocom à nos côtés, nous sommes en mesure de couvrir une autre partie importante du marché de l'IdO, apportant de la simplicité là où cela fait sens. »

« Nous sommes honorés de travailler avec des pionniers du secteur, dont Deutsche Telekom et Fibocom, pour démontrer la valeur que nous apportons à l'écosystème partagé en fournissant conjointement un moyen commercialisable pour l'innovation en matière de SIM, en vue de simplifier le déploiement et d'optimiser la connectivité cellulaire dans le domaine de l'IdO à l'échelle mondiale », a déclaré Xiaodong Guo, vice-président des partenariats stratégiques et des projets chez Redtea Mobile. « Le nouveau module nuSIM sera un produit à très basse consommation qui peut procurer des avantages évidents : coûts inférieurs, plus grande efficacité vis-à-vis de l'envoi de cartes SIM, gestion rationalisée du cycle de vie des cartes SIM et simplicité de conception globale pour notre client. »

À propos de Fibocom

Fondée en 1999, la société Fibocom est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de modules de communication sans fil et de solutions sans fil pour l'Internet des Objets (IdO). Nous sommes déterminés à proposer des solutions sans fil fiables, accessibles, sécurisées et intelligentes pour chaque scénario d'application de l'IdO, au profit d'industries de plus en plus digitalisées et pour enrichir intelligemment la vie de la société toute entière. En 2017, la société Fibocom est devenue le premier fournisseur de modules sans fil coté en bourse (code mnémonique : 300638) en Chine.

Nous fournissons des modules sans fil 5G, 4G, NB-IoT/eMTC, 3G, 2G, intelligents, auto-grade, GNSS et Wi-Fi/BT, techniquement avancés et à haute performance. En intégrant techniquement les solutions sans fil de Fibocom dans des dispositifs IdO qui deviendront intelligents et gérables à distance en assurant une transmission des données stable entre les dispositifs et le centre opérationnel, nous permettons à toutes les industries d'envisager un avenir intelligent, notamment le commerce de détail intelligent, les PC toujours connectés, industrie 4.0, les réseaux intelligents, les maisons intelligentes, l'agriculture intelligente, les villes intelligentes, la télémédecine, les compteurs, la surveillance intelligente de la sécurité et les voitures connectées intelligemment, pour ne citer que quelques exemples. Nous avons de nombreux clients de longue date, y compris des entreprises du classement Fortune Global 500, ce qui est un facteur important de notre rapide développement.

Fibocom a son siège social à Shenzhen, en Chine, et possède des centres de recherche et développement à Shenzhen et à Xi'an. Nous avons une présence mondiale avec plus de 30 filiales et centres opérationnels régionaux en Chine, sur le continent américain et dans les régions EMOA et Asie-Pacifique. Nous employons actuellement plus de 1 000 personnes à travers le monde et fournissons des produits et services dans plus de 100 pays et régions.

