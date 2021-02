Affaire Mamadi Camara : Le Sommet réclame une enquête indépendante élargie sur les actions de la Police de Montréal et le DPCP





MONTRÉAL, le 4 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le Sommet socioéconomique pour le développement des jeunes des communautés noires (SdesJ) réclame la mise sur pied d'une enquête indépendante élargie suite à l'arrêt des poursuites judiciaires à l'encontre de monsieur Mamadi Fara Camara.

Monsieur Camara a été faussement accusé et emprisonné durant une semaine pour avoir désarmé et tiré sur un policier en service. Qui pis est, la preuve l'ayant disculpé a toujours été accessible aux enquêteurs. « Comment se fait-il que ni le sergent-détective, ni le lieutenant, ni le commandant et autres responsables de l'enquête n'aient pas décelé les failles évidentes du dossier? Comment se fait-il que le Directeur des poursuites criminelles et pénales ait procédé avec diligence à des mises en accusation sans exiger des compléments d'enquêtes? De toute évidence, les garde-fous de notre système n'ont pas fonctionné. Nous estimons qu'il est du devoir des autorités gouvernementales de fournir des réponses claires à la population québécoise choquée par un tel dérapage en 2021» a commenté Edouard Staco.

«Nous croyons que seule une enquête indépendante élargie peut restaurer la confiance des Québécoises et des Québécois dans nos institutions, particulièrement envers la Police de Montréal et le Directeur des poursuites criminelles et pénales », a t-il conclu.

Le SdesJ exprime son soutien à monsieur Camara et ses proches dans cette terrible épreuve.

Le Sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires est un réseau novateur de 46 membres qui se donne pour mission de contribuer à l'essor économique et social du Québec, en se concentrant plus spécifiquement sur l'apport des jeunes des communautés noires.

