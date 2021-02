Le Musée de la civilisation rouvre ses portes au grand public le jeudi 18 février





QUÉBEC, le 4 févr. 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec beaucoup d'enthousiasme que les équipes du Musée de la civilisation s'affairent à la réouverture de l'institution nationale, qui aura lieu le jeudi 18 février pour le grand public. L'achat du billet horodaté se fait toujours en ligne au https://boutique.mcq.org/tickets à compter de demain vendredi 5 février.

La nouvelle exposition Effets spéciaux! sera la vedette de cette réouverture. Son univers hautement technologique, rempli d'écrans et de nombreuses expériences interactives, nécessite une période de rodage de quelques jours avant de rendre la salle accessible à tous. Après un peu plus de 4 mois de pause, l'institution souhaite aussi s'assurer que le moindre détail soit étudié afin que les visiteurs puissent reprendre contact avec la culture dans un cadre agréable et sécuritaire.

Outre Effets spéciaux!, les visiteurs auront l'embarras du choix entre les visites d'Histoires de pêche, La tête dans le nuage, Broue. L'homme des tavernes, Le temps des Québécois, C'est notre histoire et l'exposition-vitrine Nom d'une Bobinette! Rappelons que plusieurs interactifs dans les expositions avaient été adaptés l'été dernier afin de respecter les mesures sanitaires, tout en permettant aux visiteurs de continuer d'apprécier les expositions sous toutes leurs facettes. L'application mobile du musée Mon MCQ est également disponible pour téléchargement, offrant de nouvelles activités et du contenu inédit en lien avec différentes expositions. Soulignons par ailleurs que le MLab Creaform, l'atelier de costumes Il était une fois... ainsi que l'exposition Observer. L'expo qui déroute! doivent rester fermés en conformité avec les directives gouvernementales de santé publique.

Citation :

« C'est une véritable joie de retrouver nos visiteurs, grâce à qui le Musée existe et vibre. Nous les attendons avec une programmation riche et complète, remplie de moments d'émerveillements inaltérés par les mesures sanitaires. De plus, notre offre se bonifie de l'exposition Effets spéciaux! Son contenu est si passionnant qu'il a inspiré la programmation spéciale et virtuelle de la semaine de relâche, destinée à notre jeune public et à leur famille. Nous espérons qu'ils seront heureux d'y prendre part et de parcourir cette exposition interactive des plus réjouissantes. »

-Stéphan La Roche, président-directeur général, Musée de la civilisation

Faits saillants :

En phase avec le déconfinement progressif de notre société, le Musée sera ouvert dans un premier temps du jeudi au dimanche de 10 h à 17 h, sauf pendant la semaine de relâche, où il sera accessible tous les jours, soit du samedi 27 février au dimanche 7 mars;





Des ajustements aux horaires et aux activités du Musée seront apportés progressivement en fonction de l'évolution de la situation et des directives de santé publique;





L'achat du billet horodaté se fait toujours en ligne au https://boutique.mcq.org/tickets à compter du 5 février;





L'exposition Effets spéciaux! sera présentée jusqu'au 25 avril, tel que prévu au calendrier initial;





sera présentée jusqu'au 25 avril, tel que prévu au calendrier initial; Le mardi 16 février, l'accessibilité sera réservée exclusivement aux abonnés du Musée.

Rappel des principales mesures sanitaires :

Le port du masque est obligatoire. Des couvre-visages de tissu sont en vente à la Boutique;





Une capacité maximale de visiteurs à l'heure pour l'ensemble du Musée a été établie et sera respectée en vertu des règles de distanciation, tout comme la capacité maximale de visiteurs établie pour chaque salle d'exposition;





Un parcours entre les salles est adapté en fonction des règles de distanciation physique;





La distribution de gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains est toujours de mise;





L'aménagement de mesures de protection (plexiglass), notamment pour le personnel de la billetterie, est présent;





Le Musée sera fermé les lundis, mardis et mercredis afin de laisser le temps aux équipes de procéder à un entretien sanitaire en profondeur. Lors de la semaine de relâche, cette procédure se fera en soirée;





semaine de relâche, cette procédure se fera en soirée; Le vestiaire est disponible dans le respect des directives de santé publique;





Pour toute question quant à la visite du Musée, la population est invitée à se référer au site Web www.mcq.org et au Guide de visite pour prendre connaissance de tous les détails afin de bien planifier sa visite.

