Investir dans les lieux consacrés au patrimoine à Sudbury





Le gouvernement du Canada soutient l'infrastructure culturelle dans le Grand Sudbury

GRAND SUDBURY, ON, le 4 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir la création et la rénovation d'espaces culturels afin d'améliorer l'accès aux arts et au patrimoine pour l'ensemble de la population canadienne.

Paul Lefebvre, député de Sudbury et secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada accorde 500 000 dollars à la Ville du Grand Sudbury pour l'avancement de son projet Jonction Est. L'annonce a été faite au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, durant une conférence de presse virtuelle qui s'est déroulée dans le cadre du coup d'envoi du projet.

Cet investissement, effectué dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels, permettra de financer une étude de faisabilité exhaustive liée à l'élaboration du projet Jonction Est, qui vise à réunir sous un même toit la succursale centrale de la bibliothèque publique du Grand Sudbury, la Galerie d'art de Sudbury et des partenaires possibles ? le Sudbury Theatre Centre et la Sudbury Multicultural-Folk Arts Association. L'étude portera sur les divers aspects de la planification architecturale et elle comprendra des consultations auprès de la population locale, qui auront lieu avant la construction des lieux que les établissements culturels en question occuperont dans le complexe Jonction Est.

La Ville du Grand Sudbury sondera la communauté pour connaître son opinion sur développement du design des établissements de Jonction Est entre les mois de février et avril 2021. Les résidents sont invités à assister à la première consultation publique qui aura lieu le 22 février, de 15 h à 17 h et de 19 h à 21 h. Pour y participer, veuillez consulter le overtoyou.greatersudbury.ca (en anglais seulement).

Citations

«?Notre gouvernement sait que la dernière année a été difficile pour les établissements culturels partout au Canada. Nous sommes résolus à soutenir les industries créatives du pays et à veiller à ce que les installations culturelles soient exploitées à leur plein potentiel. Nous sommes fiers d'investir dans le projet Jonction Est et de permettre ainsi à la population locale et aux visiteurs de profiter d'un espace culturel dynamique qui témoigne du riche patrimoine de la région.?»

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

«?Je suis très fier que notre gouvernement travaille en partenariat avec la Ville du Grand Sudbury et ses partenaires, soit la Bibliothèque publique du Grand Sudbury et la Galerie d'art de Sudbury, à ce projet transformateur. Tout comme il l'a fait pour l'école d'architecture McEwen et la place des Arts, le gouvernement investit dans Sudbury pendant qu'elle croît et prospère.

- Paul Lefebvre, député de Sudbury et secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles

« Investir dans le projet Jonction Est contribuera à relier des espaces d'intérêt culturel dans Nickel Belt et le Grand Sudbury. Les arts et la culture sont un élément dynamique de nos communautés, et l'aide contribuera à faire en sorte que les talents et les attractions locales sont accessibles et agréables pour tous et toutes. »

- Marc G. Serré, député de Nickel Belt

«?Je tiens à remercier le ministre Guilbeault et Patrimoine canadien du soutien accordé au projet Jonction Est. Le complexe Jonction Est servira de centre inclusif d'arts, de culture, de technologie et d'innovation dans le Grand Sudbury. Le financement accordé nous permettra de consulter la population et de concevoir une installation à l'image de la ville.?»

- Brian Bigger, maire, Ville du Grand Sudbury

Les faits en bref

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels a pour but de soutenir l'amélioration des conditions matérielles des arts, du patrimoine, de la culture et de l'innovation créative, y compris les pôles de création. Le Fonds est destiné au financement de projets de rénovation et de construction, d'acquisition d'équipement spécialisé et de réalisation d'études de faisabilité pour les espaces culturels. Depuis sa création en 2001, il a permis de soutenir plus de 1 000 projets, notamment des espaces pour les arts de la scène, les arts visuels, les arts médiatiques, les collections de musées, les expositions patrimoniales et les pôles de création.





Le projet Jonction Est est en harmonie avec le plan culturel de la Ville du Grand Sudbury, qui relie quatre orientations stratégiques : l'identité créative, les gens créatifs, les lieux créatifs et l'économie de la création.





Le projet Jonction Est a pour but de créer un espace où les visiteurs peuvent approfondir leurs connaissances des arts visuels, en plus de découvrir le patrimoine local et les histoires créées par des artistes locaux. Ensemble, les établissements qui partageront l'immeuble visé par le projet attireront des milliers de visiteurs chaque année.

