Verimatrix récompensée pour son excellence lors de la 15e édition des Stevie Awards dans la catégorie « Sales & Customer Service »

Regulatory News:

Verimatrix, (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour avoir remporté un des prestigieux Stevie® Awards lors de la 15ème édition des Stevie Awards for Sales & Customer Service.

Lors de l'annonce faite le 1er février, Verimatrix a été honorée d'un Stevie de bronze dans la catégorie "Service à la clientèle de l'année" (logiciels informatiques). Les lauréats seront récompensés lors d'une cérémonie virtuelle de remise des prix le 14 avril.

Les Stevie Awards for Sales & Customer Service sont les plus hautes distinctions mondiales pour le service à la clientèle, les centres de contact, le développement commercial et les professionnels de la vente. Les Stevie Awards organisent huit des plus importants programmes de récompenses professionnelles au monde, dont les prestigieux American Business Awards® et International Business Awards®.

"Dans un contexte de travail le plus difficile jamais connu par la plupart des organisations, les lauréats des Stevie Awards 2021 ont su trouver des moyens d'innover, d'accroître leurs ventes, de satisfaire leurs clients et de générer de nouveaux contrats", a déclaré Maggie Gallagher, présidente des Stevie Awards. "Les juges ont reconnu et récompensé ces efforts, et nous nous joignons à eux pour féliciter les lauréats de cette année pour leur constante réussite. Nous sommes impatients de leur rendre hommage le 14 avril".

"Les clients de Verimatrix apprécient les efforts que nous consacrons à offrir un service client toujours efficace et rapide", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer de Verimatrix. "Lorsque cela est nécessaire, nos clients bénéficient des services de certains des meilleurs experts dans leur domaine et de professionnels dévoués. Nous sommes honorés de recevoir cette reconnaissance, car Verimatrix offre une technologie reconnue en matière de sécurité, accompagnée d'une équipe de personnes qui travaillent aux côtés de nos clients pour assurer leur succès".

Les gagnants ont été désignés par les notes moyennes de plus de 160 professionnels dans le monde entier au sein de neuf comités de juges spécialisés. Pour plus d'informations sur le programme de récompenses, consultez le site www.stevieawards.com/sales.

A propos des Stevie Awards

Les Stevie Awards sont décernés dans le cadre de huit programmes : the Asia-Pacific Stevie Awards, the German Stevie Awards, the Middle East & North Africa Stevie Awards, The American Business Awards®, The International Business Awards®, the Stevie Awards for Great Employers, the Stevie Awards for Women in Business, et the Stevie Awards for Sales & Customer Service. Chaque année, les compétitions des Stevie Awards reçoivent plus de 12 000 inscriptions provenant d'organisations de plus de 70 pays. En honorant des organisations de tous types et de toutes tailles ainsi que les personnes qui les soutiennent, les Stevies reconnaissent les performances exceptionnelles en milieu professionnel dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les Stevie Awards, consultez le site http://www.StevieAwards.com.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

