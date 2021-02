Mise à jour du gouvernement du Canada sur la COVID-19 à l'intention des Autochtones et de leurs communautés





TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, OTTAWA, ON, le 4 févr. 2021 /CNW/ - Services aux Autochtones Canada (SAC) surveille étroitement le nombre de cas de COVID-19 signalés dans les communautés des Premières Nations à l'échelle du pays. C'est la deuxième semaine où les cas nouvellement rétablis continuent de dépasser les cas nouvellement signalés. Par conséquent, le nombre de cas actifs dans les communautés des Premières Nations a chuté au plus bas depuis le 6 décembre 2020, avec 1869 cas actifs signalés au 3 février 2021.

Malgré l'arrivée des vaccins, il est essentiel que chacun continue de respecter les mesures de santé publique, notamment de pratiquer l'éloignement physique, de porter un masque, d'éviter les rassemblements et les déplacements non essentiels, de rester à la maison en cas de maladie et de respecter les règles d'hygiène, comme le lavage fréquent des mains, l'étiquette respiratoire en cas de toux et le nettoyage et la désinfection des surfaces. La combinaison de toutes ces mesures de santé publique est nécessaire pour arrêter la propagation du virus.

En date du 3 février, SAC dispose des données suivantes en ce qui concerne les communautés des Premières Nations :

17 315 cas positifs à la COVID-19;

1869 cas actifs;

15 271 cas rétablis;

172 décès.

Il y a au total 43 cas positifs confirmés au Nunavik, au Québec, et tous sauf 3 se sont rétablis. En date du 3 février, le gouvernement du Nunavut signalait 12 cas actifs dans la région de Kivalliq et un total de 294 cas confirmés de COVID-19 depuis le début de la pandémie. Sur les 294 cas, 281 personnes se sont rétablies.

Au 21 janvier 2021, plus de 1,1 million de vaccins de Moderna et de Pfizer ont été distribués à l'échelle du pays, et le Canada recevra 180 000 doses supplémentaires du vaccin de Moderna cette semaine. En date du 3 février 2021, SAC était au courant de 320 communautés où la vaccination était en cours dans les communautés autochtones des provinces et des territoires. Plus de 64 000 doses ont été administrées aux Premières Nations sur des réserves, aux Inuits et aux territoires. Nous prévoyons que le nombre de communautés avec des vaccinations en cours continuera d'augmenter dans les semaines à venir.

Plusieurs communautés des Premières Nations ou établissements de soins de longue durée ont terminé l'administration de la première dose du vaccin contre la COVID-19. Plusieurs partenaires fédéraux, notamment la Gendarmerie royale du Canada, l'Agence de la santé publique du Canada, les Forces armées canadiennes et SAC, travaillent en collaboration avec les communautés pour déterminer quelles autres mesures de soutien pourraient être nécessaires. Les Forces armées canadiennes fournissent également de l'aide à la population de la Première Nation de Fort Nelson, en Colombie-Britannique, et à la Première Nation de Ginoogaming, en Ontario, en réponse à un nombre croissant de cas de COVID-19 dans ces communautés. Les Forces armées canadiennes continuent également de fournir une assistance à Hatchet Lake, en Saskatchewan, et à Garden Hill, au Manitoba. La campagne «?Remote Immunity?», dirigée par ORNGE Air et la Nation Nishnawbe-Aski, se poursuit dans le nord de l'Ontario avec l'aide des Forces armées canadiennes. La vaccination a commencé cette semaine dans plusieurs communautés éloignées dans le cadre de cette campagne, y compris la Première Nation Neskantaga. Au Manitoba, la vaccination effectuée au pavillon des aînés de Sioux Valley est terminée et celle qui se déroule à Garden Hill tire à sa fin. De plus, la vaccination a commencé dans la Première Nation de Pauingassi, où il y a une augmentation alarmante de nouveaux cas de COVID-19.

La planification de la vaccination des Autochtones en milieu urbain demeure également une priorité. Des discussions ont lieu régulièrement entre les représentants d'organisations autochtones urbaines, régionales et nationales, dont les centres d'amitié, les fournisseurs de soins de santé autochtones, les représentants municipaux et provinciaux de la santé publique et SAC. À Montréal, certaines cliniques de vaccination sont déjà ouvertes aux sans-abri autochtones, et un refuge temporaire permettant aux itinérants de se réchauffer a également été mis sur pied dans la ville en l'honneur de Raphaël « Napa » André.

La réduction des envois de vaccins continue de causer des retards temporaires dans la vaccination à l'échelle du pays. Cela dit, chaque personne au Canada qui choisit d'être vaccinée aura la possibilité de le faire d'ici la fin de septembre.

SAC continue de chercher des moyens de soutenir des communautés autochtones touchées par la COVID-19. Au 18 décembre, plus de 4,2 milliards de dollars avaient été annoncés pour le soutien de la COVID-19 aux communautés et organisations autochtones et nordiques, dont 926,7 millions de dollars pour la réponse de santé publique en cours à la COVID-19 dans les communautés autochtones. SAC continue d'appuyer les communautés en procédant activement à l'envoi d'EPI et en travaillant avec les services de santé communautaires pour fournir une capacité d'appoint et effectuer le dépistage.

