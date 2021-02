L'exposition Turner et le sublime n'attend que vous! - Le MNBAQ rouvre ses portes le mercredi 10 février prochain





QUÉBEC, le 4 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Enthousiaste d'avoir reçu le feu vert des autorités gouvernementales, le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) annonce sa réouverture au grand public le mercredi 10 février prochain, dès 10 h.

Prolongée jusqu'au 2 mai 2021, l'exposition internationale Turner et le sublime présentée par la Banque Nationale lancera le bal d'une année qui se veut foisonnante. Les visiteurs pourront enfin découvrir les 77 oeuvres du peintre aquarelliste et graveur anglais en exclusivité canadienne à Québec, mais aussi faire l'expérience d'oeuvres immersives innovantes inspirées par des enjeux environnementaux criants d'actualité.

« Nous attendions avec fébrilité ce moment, qui va permettre de renouer en toute quiétude avec le plaisir de voir des oeuvres d'art en vrai, mais surtout d'enfin faire découvrir aux visiteurs les chefs-d'oeuvre de Turner en nos murs depuis l'automne dernier, ce maître incontesté de la lumière. », de partager M. Jean-Luc Murray, directeur général du MNBAQ. « En ces temps inédits que nous traversons tous, collectivement, les paysages grandioses du peintre anglais ont tout pour faire du bien à l'âme et les expériences immersives complémentaires, de questionner avec sensibilité notre rapport au monde et à l'environnement. », de conclure M. Murray.

Une expérience muséale riche et sécuritaire attend donc tous les visiteurs du MNBAQ désireux de remettre l'art au coeur de leur vie.

Quand et comment acheter ses billets?

L'horaire habituel du MNBAQ sera maintenu, soit du mardi au dimanche de 10 h à 17 h, mais en raison du couvre-feu actuel, la soirée du mercredi sera écourtée, le Musée fermera donc ses portes à 19 h.

Dès le lundi 8 février, les visiteurs pourront acheter leurs billets en ligne sur le site Internet du MNBAQ (mnbaq.org) ou encore réserver par téléphone au 418 643-2150, pendant les heures d'ouverture du Musée. Dès sa réouverture, le MNBAQ permettra aussi l'achat de laissez-passer in situ, si les plages horaires sont disponibles, pour ceux qui préfèrent les aventures culturelles spontanées. Cependant, la réservation à l'avance demeure le meilleur moyen d'avoir une place assurée.

Les visiteurs sont invités à se présenter 5 minutes avant l'heure inscrite sur leurs billets horodatés, ils seront accueillis dès leur entrée au Musée par le personnel en place, qui veillera à leur faire vivre une expérience sécuritaire et dans le plus grand respect des consignes sanitaires mises en place : le lavage des mains à l'arrivée, le port du masque obligatoire, le respect de la distanciation sociale en vigueur. Une signalisation subtile et efficace guidera ces derniers à travers les différents parcours du Musée.

Tarif spécial maintenu pour les expositions de la collection nationale

Toutes les expositions de la collection nationale présentées dans les pavillons Pierre Lassonde - De Ferron à BGL. Art contemporain du Québec, Art inuit. La collection Brousseau, Ilippunga, Arts décoratifs et design du Québec et L'Hommage à Rosa Luxemburg - et Gérard-Morisset - David Altmejd. The Flux and the Puddle, 350 ans de pratiques artistiques au Québec - seront accessibles à tarif spécial, soit 15 $. Un prix vraiment avantageux pour apprécier le meilleur de l'art du Québec!

Une Librairie-Boutique séduisante et apaisante

La Librairie-Boutique sera accessible durant les heures d'ouverture du Musée avec une expérience de magasinage parfaitement sécuritaire. Tous ceux et celles qui auront envie de mettre la main sur certains produits vedettes de l'exposition Turner et le sublime - dont le magnifique catalogue de l'exposition -, certains objets signature L'Art dans ma vie, les guides des collections du Musée et des livres d'art, une sélection d'affiches ainsi que plusieurs nouveautés, pourront le faire en toute quiétude. Les commandes en ligne sont aussi possibles avec la possibilité de récupérer leurs achats sur place.

Pour magasiner en ligne :

https://achats.mnbaq.org/fr/librairie-boutique/

Faire autrement : proposer une inauguration virtuelle

Comme nous ne serons pas en mesure de célébrer l'ouverture officielle de la nouvelle exposition par un traditionnel vernissage, notre équipe innove et propose un rendez-vous en ligne sur la page Facebook du MNBAQ pour inaugurer Turner et le sublime. Comprenant des entrevues avec les acteurs clés de l'exposition, cet événement inédit pourra être vécu dans le confort de son foyer, le mardi 9 février dès 20 h. Ceux qui ne pourront pas partager cette célébration virtuelle en direct pourront visionner la vidéo en rattrapage sur la page Facebook du MNBAQ.

Le MNBAQ est heureux de s'inscrire parmi les destinations culturelles incontournables au Québec et d'offrir une expérience muséale inoubliable à ses visiteurs.

Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

