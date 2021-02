Énergir publie son premier Rapport sur la résilience climatique





ÉNERGIR CROIT AVOIR UN MODÈLE D'AFFAIRES QUI EST COHÉRENT AVEC DES SCÉNARIOS CLIMATIQUES DE 2 DEGRÉS OU MOINS

MONTRÉAL, le 4 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Énergir, s.e.c. (« Énergir ») publie aujourd'hui son tout premier Rapport sur la résilience climatique selon le cadre de référence du Task Force on Climate-related Financial Disclosures (« TCFD »). Il est le résultat d'une démarche rigoureuse qui permet à Énergir d'avoir confiance en la résilience de son modèle d'affaires à l'horizon 2030 selon un scénario qui permet de limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés Celsius ou moins d'ici 2100 par rapport à l'ère préindustrielle. L'objectif central est de réduire de 30 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) pour l'utilisation du gaz naturel de ses clients dans le secteur du bâtiment d'ici 2030 et à l'horizon 2050, Énergir veut tendre vers la décarbonation complète de ses activités.

« C'est avec fierté que nous présentons notre premier rapport sur la résilience climatique d'Énergir, le fruit d'un important travail de réflexion, dans lequel nous présentons la stratégie d'entreprise que nous avons bâtie pour les 10 prochaines années et même au-delà. Grâce à ce rapport, nous espérons répondre aux attentes exprimées par plusieurs parties prenantes quant à notre rôle dans les efforts de réduction des émissions de GES et l'atteinte d'une économie sobre en carbone. », se réjouit Éric Lachance, président et chef de la direction d'Énergir.

Au coeur de ce rapport, Énergir présente sa vision 2030-2050 qui vise à décarboner le réseau de gaz naturel tout en se concentrant sur ses activités à haute valeur ajoutée pour le système énergétique québécois. Le rapport présente aussi le plan de Green Mountain Power quant à la distribution d'électricité au Vermont qui vise à détenir un portefeuille énergétique 100 % sans carbone d'ici 2025 et composé à 100% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Le rapport offre également un aperçu du plan d'action climatique de Vermont Gas Systems, la filiale de distribution de gaz naturel au Vermont d'Énergir, qui vise la carboneutralité d'ici 2050 et la réduction de 30 % des émissions de GES de ses clients d'ici 2030.

Conformément aux recommandations du TCFD, Énergir s'est appuyée sur des scénarios quantitatifs émis par des organismes indépendants, qui permettent de tenir compte de l'évolution des risques et opportunités climatiques pour se prononcer sur la résilience de leur modèle d'affaires.

Énergir fait d'une pierre deux coups et divulgue au même moment les résultats de sa performance en développement durable 2020 et sa contribution aux Objectifs de développement durable (ODD) de l'Organisation des Nations unies, couvrant ainsi un important spectre d'indicateurs en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

« Au-delà de la divulgation que nous faisons aujourd'hui, tous ces indicateurs de performance ESG témoignent de nos engagements et des actions qui sont réalisés au quotidien par l'ensemble des équipes d'Énergir pour apporter une contribution positive à la collectivité et réduire l'empreinte environnementale de nos activités. », ajoute Éric Lachance.

Consultez le Rapport sur la résilience climatique complet ou la fiche synthèse.

Consultez notre Plateforme de suivi de la performance en développement durable

Énergir, s.e.c. en bref

Comptant plus de 8 milliards de dollars d'actifs, Énergir est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 530 000 clients et des communautés qu'elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir y produit également, par le biais de coentreprises, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Par le biais de filiales et autres placements, l'entreprise est présente aux États-Unis où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir valorise l'efficacité énergétique, investit et poursuit son implication dans des projets énergétiques tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

