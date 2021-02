Les jeunes nous font rêver au Québec de 2040 !





Les rêves et leur interprétation collective récoltés lors de la démarche Rêver pour créer sont déposés aujourd'hui à Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

MONTRÉAL, le 4 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Concluant sa démarche amorcée à l'hiver 2020, Rêver pour créer dévoile aujourd'hui le résultat de la collecte des rêves que les jeunes et moins jeunes du Québec entretiennent pour la société de demain. Portée par l'INM, soutenue par la Fondation Lucie et André Chagnon et relayée par de nombreux partenaires, la démarche amorcée en février 2020 visait à révéler les espoirs de la population, et plus particulièrement des jeunes, pour la société de 2040. Il en résulte un puits d'inspiration et un constat frappant : la jeunesse souhaite s'engager à bâtir une société inclusive et à protéger l'environnement pour évoluer dans un monde juste, durable et à son image. Tout le contenu est disponible sur le site web http://inm.qc.ca .

Récoltés en grande partie sur la plateforme en ligne Rêver pour créer, mais aussi grâce à la collaboration d'organismes et d'actions auto-organisées par des citoyens et citoyennes, et ce malgré le contexte de distanciation physique, plusieurs centaines de rêves peuvent aujourd'hui être mis en lumière. Six thèmes principaux émergent : l'environnement ; l'amélioration de la société ; l'inclusion ; l'éducation ; la solidarité ; l'importance des relations humaines. Si les rêves sont particulièrement rafraîchissants à consulter, l'interprétation qui en a été faite par des artistes et des jeunes l'est encore plus. Le message que les rêves portent est simple : il est possible de faire mieux si on s'y met ensemble.

Ce qui est déposé aujourd'hui aux archives nationales est un legs pour la population, un engagement à réaliser une société plus verte, plus inclusive et plus solidaire. En faisant passer ces rêves à la postérité, Rêver pour créer souhaite sensibiliser les décideurs publics et la société civile à agir pour répondre aux préoccupations communes, et inciter la population à se lancer dans des projets innovateurs pour façonner la société de demain. L'enthousiasme suscité par la démarche démontre tout le potentiel de prêter l'oreille pour s'inspirer des idées et de la motivation de la jeunesse.

Tout au cours de l'année 2020, Rêver pour créer a pu compter sur son porte-parole David Goudreault ainsi que sur ses deux ambassadeurs Luca Patuelli (Lazylegz) et Nadia Essadiqi (La Bronze) pour faire rayonner la démarche. Plus de 30 organisations de tous les milieux se sont mobilisées pour rejoindre les jeunes des différentes communautés et récolter leurs rêves.

Inclusif et ouvert aux idées de toute la population, Rêver pour créer a donné une place importante aux jeunes, incluant ceux qui ont des parcours différenciés, qui sont les citoyens qui vivront pleinement le Québec de demain. La démarche leur a offert un espace de parole pour mettre de l'avant, dans leurs mots, ce qui peut influencer leur réussite et leur avenir. Rêver pour créer n'aurait pu exister sans l'engagement des membres de son comité jeunesse constitué de sept personnes de 11 à 17 ans : Camille Bernier, Iliass Bouhsane, Smila Deschamps, Leah Gustave, Darly Benoit Manardy, Ophélie Le Neindre et Wayne Wu.

Grâce à la plateforme en ligne revercreer.ca ainsi qu'au soutien des partenaires, des centaines de rêves ont été récoltés. La démarche a permis de consulter un intéressant pan de la population : les participants proviennent de 15 régions administratives différentes et ont entre 5 et 80 ans; 70 % d'entre eux ont moins de 20 ans. Ces rêves dressent un portrait des espoirs, des préoccupations et des projets qui animent la génération de demain.

Les legs de la démarche

Les centaines de rêves récoltés ainsi qu'un rapport synthèse, incluant une interprétation de ceux-ci par les partenaires de la démarche, sont déposés aux archives nationales pour référence future.

Une entrevue entre David Goudreault , romancier, poète, travailleur social et porte-parole de Rêver pour créer , et Samuel Poulin , député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire au premier ministre pour les dossiers jeunesse, est dévoilée aujourd'hui sur le site et les réseaux sociaux de l'INM.

s'est également inspiré des rêves récoltés pour un texte publié, en décembre dernier, dans . L'autrice-compositrice-interprète Nadia Essadiqi (La Bronze) a collaboré avec les membres du comite? jeunesse pour produire un texte au sujet de leurs ambitions et de leurs espoirs. Adapté en vidéo, ce texte poignant est dévoilé aujourd'hui sur la plateforme de Rêver pour créer et sur le site de l'INM.

Parmi les rêves récoltés, le souci pour l'environnement et la quête d'amélioration de la société se classent en tête de liste. Les générations montantes se préoccupent d'enjeux qui nous touchent tous : une planète en santé et une société plus juste. Les jeunes sont animés par des rêves verts, qui appellent une transition écologique et énergétique juste, et par l'idée d'une société égalitaire, loin de toute discrimination.

Citations

« Je tiens à remercier l'Institut du Nouveau Monde, la Fondation Lucie et André Chagnon ainsi que l'ensemble des partenaires de l'initiative Rêver pour créer. Je félicite tous les jeunes qui ont pris le temps de nous partager leurs espoirs et leurs rêves. Je veux vous dire que votre gouvernement sera là pour vous aider à concrétiser votre vision du Québec de demain. Nous voulons bâtir avec vous un Québec plus prospère, plus vert et plus fier! »

François Legault , premier ministre du Québec

« Je suis particulièrement touché par le message rassembleur que nos jeunes ont livré par l'entremise de l'initiative Rêver pour créer. En tant que société, nous avons le devoir d'écouter les générations qui nous suivent et de faire tout ce dont nous sommes capables pour leur laisser un monde dont ils pourront être fiers dans 20, 40 ou même 100 ans. Je salue cette initiative de l'INM et de la Fondation Lucie et André Chagnon et les remercie de donner une voix aux espoirs de notre jeunesse. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du premier ministre (volet jeunesse)

« La lecture des rêves de nos plus ou moins jeunes m'inspire une réelle confiance dans l'avenir du Québec pour les prochaines décennies. Leur générosité, leur désir de justice sociale et leur profond souci de l'environnement m'autorisent à croire à un Québec meilleur en 2040.»

David Goudreault, porte-parole de Rêver pour créer

« Rêver pour créer a permis aux nouvelles générations de faire entendre leur voix et de réfléchir à l'importance de leur participation active à la société. La jeunesse ne représente pas que l'avenir, elle incarne le présent! L'INM est fier de l'enthousiasme et de l'engagement des jeunes envers la démarche. Espérons que ce ne soit que le début d'un projet commun, empreint de dialogue et d'espoir pour demain. »

Julie Caron-Malenfant, directrice générale de l'INM

« Nous sommes fiers d'avoir soutenu la démarche Rêver pour créer où chaque rêve exprimé constitue une source d'inspiration, un repère commun tant pour les décideurs publics que pour l'ensemble des acteurs de la société ayant des leviers pour changer les choses et, surtout, ne laisser aucun jeune de côté. Que l'addition de ces aspirations contribue à créer les conditions nécessaires pour faire du Québec une société encore plus solidaire, juste et inclusive qui permette à chaque enfant, chaque famille de se réaliser et d'y participer pleinement »

Jean-Marc Chouinard, président de la Fondation Lucie et André Chagnon.

À propos de l'INM

L'INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique. L'action de l'INM a pour effet d'encourager la participation citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. L'équipe de l'INM est animée par la conviction que la participation citoyenne renforce la démocratie.

À propos de la Fondation Lucie et André Chagnon

La Fondation Lucie et André Chagnon a pour mission de prévenir la pauvreté en contribuant à la mise en place de conditions favorables au développement du plein potentiel de tous les jeunes vivant au Québec. Pour y parvenir, elle apporte un soutien à long terme à des organismes et des regroupements qui travaillent ensemble au développement de leur capacité à agir de façon durable sur ces conditions.

