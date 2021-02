Gestion des immeubles modernes - Thingsfactory lance le TF-1000, un contrôleur d'immeuble centralisé intelligent





MONTRÉAL, 04 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thingsfactory lance aujourd'hui une technologie intelligente qui va révolutionner la gestion des immeubles modernes : le TF-1000. Cette innovation se veut le nec plus ultra pour la prévention, la détection et la protection des actifs. Ce contrôleur d'immeuble centralisé intelligent a la capacité de détecter des anomalies en temps réel, de les analyser et ultimement, de procéder à des actions qui permettent de minimiser les impacts en cas d'incident.



Prévention ? Détection ? Protection

Le TF-1000 est doté de capteurs intelligents et autonomes connectés à un système de radio LORAtm ultra sophistiqué, crypté et immunisé contre les interférences. Ces capteurs communiquent sans intermittence avec le contrôleur et acheminent en temps réel une quantité phénoménale d'information.



Grâce à son processeur d'intelligence artificielle dédié, le TF-1000 analyse chaque information en une fraction de seconde afin d'y déceler des anomalies ou des conditions spécifiques préalablement « apprises » par le système. Car non seulement les algorithmes d'intelligence artificielle programmés dans le TF-1000 permettent de déceler les anomalies, mais en plus, il est possible d'apprendre au contrôleur de nouveaux critères d'analyse selon l'âge et la condition du bâtiment, ainsi qu'en fonction de l'utilisation du système.



De plus, puisque les édifices évoluent au fil du temps, la flexibilité du système permet de connecter tous les services existants et futurs du bâtiment. C'est d'ailleurs cette capacité d'apprentissage profond (« deep learning ») et cette adaptabilité qui rendent le contrôleur aussi performant pour la gestion des immeubles.



Détection d'anomalies = actions instantanées

Selon les scénarios d'interventions programmés et en cas de détection d'anomalies, le système intelligent du TF-1000 intervient instantanément sur des équipements de protection, comme des vannes de contrôle, afin de limiter les dommages. Par exemple, en cas de dégât d'eau, le système intelligent du TF-1000 fermera automatiquement l'alimentation en eau du bâtiment afin de limiter les dommages.

En somme, ce système d'immotique centralisé et évolutif peut contribuer à améliorer de façon tangible la sécurité des immeubles, la qualité des services offerts aux locataires et le bien-être des résidents, en plus d'optimiser l'efficacité énergétique des bâtiments en favorisant une meilleure gestion du chauffage et de la climatisation dans les espaces.



À propos de Thingsfactory

Fondée en 2017, Thingsfactory est une entreprise montréalaise qui se spécialise dans le développement de produits utilisant l'Internet des objets (IdO) et l'intelligence artificielle (IA) à des fins de surveillance en temps réel. Thingsfactory innove sans cesse pour développer et commercialiser des produits qui contribuent à prévenir les pertes matérielles, financières et humaines.



TF-1000 ? Le TF-1000 a spécifiquement été conçu pour la prévention, la détection et la protection des actifs.



