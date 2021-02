Le gouvernement du Canada investit dans des efforts de conservation à la réserve de parc national de l'Île-de-Sable





HALIFAX, NS, le 4 févr. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada préserve nos parcs nationaux, protège et restaure des écosystèmes sains et résilients, et contribue au rétablissement des espèces en péril. La réserve de parc national de l'Île-de-Sable est une île caractérisée par des dunes de sable mouvantes qui abrite une population de chevaux sauvages, la plus grande colonie de reproduction de phoques gris dans le monde ainsi que d'autres espèces qui n'existent nulle part ailleurs sur Terre, comme l'halicte de l'île de Sable.

Aujourd'hui, Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député d'Halifax, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé un investissement fédéral de 682?000 $ pour un projet visant à protéger les habitats importants de la réserve de parc national de l'Île-de-Sable et à mieux comprendre l'influence des chevaux sauvages sur ses écosystèmes.

Grâce à ce financement, Parcs Canada et le Sable Island Institute lanceront une étude conjointe, Fences in the Sand, consistant à clôturer une série de petites zones dans le but d'exclure les chevaux de sites sélectionnés sur l'île. Le projet apportera de nouvelles connaissances sur la réserve de parc national de l'Île-de-Sable. L'équipe de projet installera neuf zones clôturées d'un hectare chacune. Les scientifiques recueilleront et analyseront les données pour comprendre les influences directes et/ou indirectes des chevaux sur les processus dunaires (c'est-à-dire l'érosion), l'intégrité écologique des étangs d'eau douce (y compris les plantes rares, la qualité de l'eau et les invertébrés) ainsi que les espèces rares et leur habitat (y compris les sternes de Dougall, les bruants d'Ipswich et les insectes rares ou endémiques).

Financé par le biais du Programme de conservation et de restauration de Parcs Canada, le projet permettra aussi de soutenir l'élaboration de matériel d'interprétation conçu pour les visiteurs virtuels afin que les Canadiens et Canadiennes puissent en apprendre davantage au sujet du projet Fences in the Sand et de l'importance de l'intégrité écologique dans la gestion des parcs nationaux comme la réserve de parc national de l'Île-de-Sable.

Au cours des cinq années du projet, Parcs Canada et le Sable Island Institute auront franchi des jalons essentiels pour que nous puissions mieux comprendre ce site unique afin que tous les éléments de l'écosystème, notamment les chevaux, puissent être protégés efficacement. Ces efforts orienteront la gestion à long terme du patrimoine naturel et culturel de la réserve de parc national de l'Île-de-Sable, tout en le surveillant et en mettant en place des mesures de protection à l'appui de la conservation.

« La nature est un élément central de la culture, de la prospérité et du mode de vie des Canadiens et Canadiennes. La réserve de parc national de l'Île-de-Sable est connue pour ses chevaux sauvages, son histoire riche et son unique biodiversité. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans la recherche essentielle pour mieux comprendre le rôle écologique des chevaux dans cet écosystème dynamique. Parcs Canada et le Sable Island Institute dirigeront ces travaux importants tout en créant des possibilités d'apprentissage et de sensibilisation visant à établir des liens entre la population canadienne et ce trésor national emblématique. »

Andy Fillmore

Secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député fédéral d'Halifax

La réserve de parc national de l'Île-de-Sable a été établie en 2013 comme 43 e parc national du Canada .

parc national du . Située dans l'océan Atlantique, l'île de Sable est l'une des îles les plus éloignées des côtes du Canada . Sa riche histoire humaine remonte au XVI e siècle et est marquée par des naufrages, la création de stations de sauvetage, et la surveillance météorologique depuis maintenant plus de 100 ans.

. Sa riche histoire humaine remonte au XVI siècle et est marquée par des naufrages, la création de stations de sauvetage, et la surveillance météorologique depuis maintenant plus de 100 ans. L'écologie de l'île est fascinante : on y trouve des chevaux sauvages, des phoques, plus de 300 espèces d'oiseaux ainsi que la seule aire de reproduction connue au monde du bruant d'Ipswich, et des espèces de papillons et d'insectes qui ne vivent nulle part ailleurs sur la planète. Une communauté végétale pleine de vitalité, comprenant certaines plantes dont l'aire de répartition est très limitée ailleurs, pousse sur les dunes ondoyantes et mouvantes qui forment l'un des plus grands systèmes de dunes dans l'Est du Canada .

. Le Sable Island Institute, avec ses connaissances riches et profondes de l'écologie de cette île et des liens avec la communauté de recherche, dirigera la collecte et l'analyse des données, la coordination du projet et la liaison avec les chercheurs du milieu universitaire et autres.

Parcs Canada figure parmi les rares réseaux de parcs nationaux au monde qui dispose d'un programme de production de rapports et de surveillance de l'intégrité écologique à l'échelle de son réseau. Ce programme repose sur plus de 700 mesures scientifiques qui soutiennent les priorités de chaque parc et orientent les mesures de restauration.

Le gouvernement du Canada investit annuellement 15 millions de dollars dans le Programme de conservation et de restauration (CoRe) de Parcs Canada afin de soutenir les projets hautement prioritaires qui contribuent, sur le terrain, à la conservation ou à la restauration de l'intégrité écologique et au rétablissement des espèces en péril.

