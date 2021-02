Concours Tournez-vous vers l'excellence! - Lancement de la période d'inscription





LÉVIS, QC, le 4 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Afin de contribuer à la réussite et au rayonnement des jeunes entrepreneurs, La Financière agricole du Québec tient son concours annuel Tournez-vous vers l'excellence! La période de mise en candidature pour l'édition de 2021 débute aujourd'hui. Celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaire dans le secteur de l'agriculture sont dès maintenant invités à s'y inscrire.

Les jeunes entrepreneurs agricoles ont jusqu'au 29 avril 2021 pour soumettre leur candidature auprès de leur centre de services de La Financière agricole. Dix finalistes seront sélectionnés en fonction de l'excellence de leur profil d'entrepreneur, de leurs réalisations ainsi que des qualités de gestionnaire qui les animent. Le formulaire d'inscription et les critères d'admissibilité se trouvent sur la page Web du concours.

Citations

« Le concours de La Financière agricole a une portée qui va bien au-delà de son objectif premier. Entre autres, en mettant à l'avant-plan des jeunes producteurs qui excellent en affaires et qui communiquent leur amour de la terre avec autant de passion, il contribue au rayonnement et à l'attractivité des métiers de l'agriculture. Pour les aspirants-producteurs, ils sont des modèles. Pour leurs pairs, ils sont des sources d'inspiration. Ce concours présente des ambassadeurs qui, à leur façon, se greffent à la vaste démarche mobilisatrice menant vers une autonomie alimentaire renforcée, une plus grande vitalité des régions et une richesse accrue du Québec. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Chaque année, le concours nous étonne par la qualité des candidatures et la personnalité de ceux qui nous les soumettent. Ceux-ci nous font découvrir toute la créativité et tout le dynamisme qui les habitent pour mener leur entreprise au succès. Ils nous présentent une vision de l'agriculture en parfaite harmonie avec les valeurs sociales et écoresponsables profondément ancrées en eux. Ils donnent le goût de l'agriculture, le goût de rencontrer ceux qui la font. Ces jeunes incarnent l'agriculture d'aujourd'hui, une agriculture saine, dynamique et diversifiée, dans une société qui la place au centre de ses priorités. Ce concours fait l'éloge de l'excellence, du leadership, du sens entrepreneurial et de l'innovation. J'invite ceux et celles qui se sentent interpellés à tenter leur chance. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Participer au concours Tournez-vous vers l'excellence! de La Financière agricole m'a permis de faire un retour dans le passé, d'analyser mon cheminement et de prendre conscience de l'ampleur de nos réalisations depuis nos débuts. »

M. Sébastien Grandmont, grand gagnant de l'édition 2020 du concours

Faits saillants

Le grand gagnant recevra une bourse de 5 000 $.

Deux lauréats obtiendront chacun 2 500 $.

Un candidat recevra une bourse de 1 500 $ pour ses actions en matière de développement durable.

Le Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) décernera une bourse de 1 500 $ à l'un des candidats qui se sera illustré notamment par l'importance de son encadrement ou de son mentorat.

Le dévoilement des gagnants aura lieu le 24 novembre prochain, dans le cadre du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

