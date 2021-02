Nouveaux logements pour les Aînés de Laverlochère-Angliers





LAVERLOCHÈRE-ANGLIERS, QC, le 4 févr. 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé une contribution financière de plus de 900 000$ pour la construction de la résidence pour aînés autonomes E.L.A.N. située sur la rue Arpin à Laverlochère-Angliers.

La résidence E.L.A.N. comprend 16 appartements afin d'offrir des logements abordables aux aînés pour qu'ils puissent demeurer près de leur famille et de leur communauté. Permettant d'améliorer la qualité de vie des aînés, de briser l'isolement et assurer leur sécurité, la résidence comprendra une cuisine, une salle à manger et deux salons communautaires.

Ce financement est rendu possible grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), une initiative phare de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). La SNL est notre plan de plus de 70?milliards de dollars sur 10?ans qui offrira un chez-soi sûr et abordable à davantage de?Canadiens.

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Nos aînés ont fait ont façonné notre pays et, sont parmi les personnes les plus touchées par la COVID-19. Aujourd'hui plus que jamais, il est important que nous unissions nos efforts pour les soutenir. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de soutenir des projets comme celui-ci grâce à notre Stratégie nationale sur le logement. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Nous souhaitons habiter nos territoires avec dignité, et pour nos aînés, la dignité se traduit par le maintien de leur autonomie et la capacité de privilégier les liens qui se sont tissés au fil de leur vie avec le milieu qu'ils ont contribué à bâtir. Un projet de cette envergure démontre toute l'attention que nous leur témoignons. La MRC de Témiscamingue appuie sans réserve tous les efforts consentis par la municipalité de Laverlochère-Angliers pour ce projet! » - Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue

« Au Témiscamingue, la population a un fort attachement pour leur coin de pays. Tant que possible, nos ainés souhaitent éviter le déracinement et vivre encore plusieurs années dans leur milieu de vie actuel, tout en leur offrant un cadre de vie dynamique et accueillant. En ce sens, je tiens à remercier la Société canadienne d'hypothèques et de logement de leur généreuse contribution à cet important projet témiscamien. Merci de croire au développement d'une communauté comme la nôtre et d'accorder votre soutien pour que nos ainés puissent vieillir et vivre ensemble, chez soi. » - Daniel Barrette, maire de la Municipalité de Laverlochère-Angliers

« Depuis 2013, nous avons mis en chantier cet incontournable projet pour notre population qui souhaite avoir l'opportunité de demeurer dans la communauté, sans devoir s'exiler en dehors du Témiscamingue. Contre vents et marées, les membres de notre organisme ont porté ce projet avec force et détermination. Nous sommes à l'aube de la concrétisation finale de cette belle résidence qui deviendra la demeure de plusieurs citoyens, à court et long terme. En leur nom, je tiens à remercier chaleureusement la SCHL pour leur audacieuse participation financière. » - Lorraine Barrette, présidente d'E.L.A.N. Laverlochère

Le gouvernement du Canada reconnaît que la résidence E.L.A.N. est située sur le territoire traditionnel des Anishinabés, des Cris et des Algonquins.

La conception universelle et l'accessibilité ont été mises en oeuvre dans l'ensemble du bâtiment.

Le nouveau bâtiment devrait permettre de réaliser des économies d'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 28,1 % par rapport au Code national de l'énergie pour les bâtiments 2015.

Avec un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Au moyen du FNCIL, le gouvernement du Canada va travailler avec des partenaires pour construire jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

va travailler avec des partenaires pour construire jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 70?milliards de dollars sur 10?ans qui offrira un chez-soi à davantage de?Canadiens. Ceci comprend plus de 13?milliards de dollars engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020.

