Deux adhésifs d'emballage Bostik approuvés pour le recyclage par Recyclass

RecyClass valide la compatibilité de deux produits Bostik avec le recyclage de film en PE, après des tests indépendants

COLOMBES, France, 4 février 2021 /PRNewswire/ -- Le développement durable est devenu l'objectif principal de l'industrie de l'emballage, à chaque niveau de la chaîne de valeur.

Grâce à son engagement et au travail continu effectué pour contribuer à l'économie circulaire de l'emballage, Bostik a obtenu l'approbation de Recyclass, confirmant que deux adhésifs Bostik sont compatibles avec la chaîne de recyclage de films en polyéthylène (PE).

Le communiqué de presse complet est disponible à l'adresse ci-après : https://www.bostik.com/france/fr/media/product/construction/emea/france/recyclass-certification/

Avec l'une des plus vastes gammes de technologies disponibles en interne, plus de 130 ans d'expérience et une présence mondiale, Bostik, qui regroupe les activités de solutions adhésives d'Arkema, est fortement engagé au service de ses clients et de tous les membres de la chaîne de valeur pour les aider relever le défi du développement durable.

Cette approbation de Recyclass s'inscrit dans le cadre des efforts du groupe Arkema pour proposer des solutions durables à ses clients. Le groupe a rejoint le Dow Jones Sustainability Index et a été récompensé en novembre 2020 pour sa performance en matière de développement durable et pour l'intégration de sa démarche de responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans sa stratégie de développement.

Adhésifs compatibles avec le recyclage

Les approbations de recyclabilité délivrées par RecyClass concernent la technologie M-Resinstm, un adhésif sensible à la pression permettant un emballage refermable, et le Bostik SF10M, un adhésif stratifié polyuréthane (PU) sans solvant. Les résultats des essais ont confirmé que les deux technologies ne perturbent pas la chaîne de recyclage de films en PE, sous réserve d'une utilisation dans les bonnes conditions.

RecyClass, une initiative intersectorielle

RecyClass est une initiative intersectorielle qui vise à faire progresser la recyclabilité des emballages plastiques et à établir une approche harmonisée en matière de calcul et de traçabilité des contenus recyclés en Europe. Comme communiqué par Recyclass, les résultats obtenus lors des tests d'homologation des produits Bostik contribuent aux développements constructifs, dans le cadre la conception pour le recyclage, et à l'amélioration des taux de recyclage de la chaîne de recyclage des films en PE.

Les résines M-Resins de Bostik pour emballages refermables approuvées pour le recyclage du PE

Les M-Resins de Bostik, utilisées dans l'industrie de l'emballage alimentaire pour produire des films et des couvercles refermables, ont été approuvées comme étant compatibles et se conformant à la chaîne actuelle de recyclage de films en PE en Europe.

(Lettre d'approbation de la technologie RecyClass)

L'adhésif de lamination PU « Bostik SF10M » est compatible avec la chaîne de recyclage de films en PE en Europe

L'adhésif de lamination sans solvant « Bostik SF10M » a été approuvé comme étant entièrement compatible avec le recyclage de plastique souple en PE.

(Lettre d'approbation de la technologie RecyClass)

