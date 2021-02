Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante en matière de logement à Peterborough





PETERBOROUGH, ON, le 4 févr. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante en matière de logement à Peterborough.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Maryam Monsef, députée fédérale de Peterborough?Kawartha et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural pour l'annonce.

Date : Le 5 février 2021



Heure : 9 h 30 HE



Emplacement : La conférence de presse sera diffusée en direct à l'adresse suivante : https://asquared.tv/cmhc.html

Remarque :

Les médias auront également l'occasion de participer à la période de questions qui suivra l'annonce par l'entremise d'une fonction de clavardage en direct ici : https://asquared.tv/cmhc.html

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 4 février 2021 à 09:30 et diffusé par :