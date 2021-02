Airship dévoile l'intégration bidirectionnelle en temps réel de sa plateforme d'engagement client avec Adobe Experience Platform





L'entreprise leader de l'engagement client Airship a dévoilé aujourd'hui son intégration bidirectionnelle en temps réel avec Adobe Experience Platform. L'intégration native permet aux marketeurs d'enrichir facilement et en temps réel des profils client dans Adobe Experience Platform grâce aux données comportementales mobiles d'Airship, mais aussi d'intégrer les attributs de profil et les segments instantanés d'Adobe pour une expérience ultra-personnalisée sur les parcours mobiles et cross-canal d'Airship ? avec à terme de meilleurs taux de conversion et une relation client à plus haute valeur ajoutée.

Écoutez le témoignage de l'un des leaders de l'hôtellerie et du divertissement et découvrez comment il a pu unifier et utiliser ses données afin d'améliorer l'expérience de ses clients sur l'ensemble des canaux, marques, propriétés et activités du groupe (enregistré lors du forum Elevate 2020 d'Airship en décembre).

L'intégration bidirectionnelle en temps réel d'Airship avec Adobe Experience Platform permet d'associer à la plateforme d'engagement client d'Airship la puissance de gestion des données d'Adobe. Les marketeurs et les acteurs de l'expérience client peuvent ainsi facilement personnaliser les parcours et déplacer des clients de ou vers des parcours-clés d'Airship en temps réel grâce aux profils client et segments d'audience mis à jour en temps réel sur Adobe Experience Platform, pour des messages plus pertinents et envoyés au bon moment. L'intégration enrichit également les ensembles de données client Adobe en leur associant des données comportementales mobiles riches, notamment des événements personnalisés tels que les abandons de panier et les désinstallations mais aussi les prévisions de churn, offrant ainsi aux marketeurs la possibilité de réagir à la carte sur chacun des systèmes de leur entreprise. Les marketeurs peuvent également découvrir de nouvelles opportunités de croissance et des insights client enrichis en fusionnant les données Airship et Adobe au sein de rapports et tableaux de bord visuels et innovants dans Adobe Analytics.

Le 23 février à 8:00 (heure du Pacifique), notre invité Rusty Warner, vice-président et analyste principal chez Forrester Research, Inc., rejoindra Travis Johnson, responsable des intégrations partenaire chez Airship pour une discussion animée sur l'avènement du marketing des « moments de vie », et les six fonctions essentielles des entreprises MarTech du futur. Inscrivez-vous pour participer et en savoir plus sur la dernière intégration Adobe d'Airship, ainsi que les principaux cas d'usage que les plus grandes marques ont mis en oeuvre.

« L'approche ouverte, extensible et bidirectionnelle qui caractérise les intégrations Airship fait aujourd'hui un grand pas en avant avec l'arrivée de l'intégration pour Adobe Experience Platform » a déclaré Mike Herrick, directeur des technologies chez Airship. « Les marketeurs d'aujourd'hui doivent pouvoir à la fois centraliser et enrichir leurs données client sans sacrifier les fonctions innovantes pour pouvoir les exploiter de manière pertinente et en temps réel. Nous sommes convaincus que les clients que nous partageons avec Adobe seront enthousiasmés par cette intégration et la rapidité à laquelle elle leur permet d'utiliser les données de toute l'entreprise pour créer des expériences pertinentes et attractives qui génèrent encore plus de valeur ajoutée. »

« Nous avons le plaisir d'offrir une nouvelle intégration orientée mobile entre Airship et Adobe Experience Platform », a déclaré Cody Crnkovich, responsable des programmes partenaire chez Adobe. « Le mobile devient de plus en plus incontournable, et nos clients communs pourront relier des données clients présentes dans toute l'entreprise pour imaginer des expériences encore plus riches et plus personnalisées, sur tous les canaux et en temps réel. »

