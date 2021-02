PTW annonce la nomination de sa nouvelle Présidente de la région Europe, Marion Muir





PTW poursuit sa mission en vue de devenir un partenaire incontournable de l'industrie du jeu vidéo en annonçant la nomination de Marion Muir au poste de Présidente de la région Europe. Le leader de l'externalisation dans le secteur des jeux vidéo et des services technologiques a annoncé aujourd'hui que leur cadre supérieur de longue date allait dorénavant diriger une des régions les plus rentables de l'entreprise. Depuis longtemps déjà, PTW figure en tête de son secteur, jouissant d'un portefeuille établi et diversifié de clients prestigieux et de presque trois décennies d'expérience au sein de l'industrie du jeu vidéo. PTW intervient sur tous les types de plateformes et dans tous les genres.

Marion a rejoint PTW en 2011 en tant que responsable de site au sein du studio de Glasgow. Immédiatement, Marion a su mettre en avant son savoir-faire opérationnel et son dévouement. Au cours de sa carrière auprès de PTW, elle a occupé divers postes au sein des opérations, des services de support et à la finance, y compris: Vice-présidente, Cheffe du personnel et Vice-Présidente senior des services de support.

Deborah Kirkham, PDG de PTW, note que: "Marion est un membre clé de notre équipe de direction depuis une décennie déjà, et nous avons pu constater la valeur de ses contributions tout au long de son mandat. De la fourniture de conseils de haut niveau à l'encouragement de l'innovation, en passant par la recherche de l'efficacité opérationnelle et les analyses de pertes et profits, Marion a fait preuve d'un engagement constant pour fournir les meilleures solutions pour nos partenaires externes et pour nos équipes. Nous sommes absolument ravis qu'elle prenne la direction de notre région Europe."

À propos de PTW

PTW est un prestataire de services majeur du secteur des jeux vidéo, du divertissement numérique et des médias interactifs, avec 35 bureaux dans 17 pays. Notre gamme de services comprend des services d'assurance qualité, de localisation, d'expérience client, d'ingénierie et de développement, ainsi que des services de production audio. PTW apporte presque trois décennies d'expérience et l'infrastructure nécessaire pour offrir un soutien personnalisé à des projets et à des clients de toutes tailles.

PTW, qui comprend des filiales dans le monde entier, est une société de portefeuille basée au Royaume-Uni, créée en 2016 sous l'égide de Poletowin Pitcrew Holdings, Inc., cotée à la 1ère section de la bourse de Tokyo sous le numéro 3657. POLE TO WIN est une marque déposée de Pole To Win Co. Ltd. au Japon et dans d'autres pays. Tous droits réservés. Pour plus d'informations, visitez https://www.ptw.com

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et LinkedIn.

Communiqué envoyé le 4 février 2021 à 09:05 et diffusé par :