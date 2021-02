Date limite du 15 mars pour les candidatures au Prix de la liberté de la presse 2021





OTTAWA, ON, le 4 févr. 2021 /CNW/ - On annonce aujourd'hui que la date limite pour proposer une candidature au prix décerné par Liberté de la presse Canada est le 15 mars. Ce prix honore un journaliste ou un organisme médiatique qui a apporté une contribution extraordinaire à la liberté de la presse au Canada durant la dernière année.

« Nous sommes enchantés d'honorer des journalistes qui ont débusqué les cachotteries, défié l'intimidation et surmonté les obstacles afin de révéler la vérité », a dit Shawn McCarthy, président de Liberté de la presse Canada. « D'importants pans de l'histoire passeraient autrement sous silence. Leur travail met en lumière ce véritable trésor qu'est la liberté de la presse au Canada et ailleurs dans le monde. »

Liberté de la presse Canada est un organisme bénévole à but non lucratif d'Ottawa qui fait la promotion de la libre expression et des droits des médias. Il célèbre la Journée mondiale de la liberté de la presse de l'UNESCO chaque année au début mai en honorant les journalistes qui remportent ce prix.

« Il ne faut jamais tenir pour acquises la liberté d'expression et la pratique journalistique indépendante, opportune et sécuritaire. Ce sont les pierres d'assise de nos démocraties. Elles sont essentielles à une vie citoyenne informée et demeurent de grandes priorités pour l'UNESCO et notre Commission. C'est pour cela que nous sommes de fiers partenaires de Liberté de la presse Canada depuis plus de 20 ans », a déclaré Sébastien Goupil, secrétaire général de la Commission canadienne pour l'UNESCO.

Le prix est décerné chaque année à un journaliste ou à un employé des médias (imprimés, numériques ou diffusés) du Canada. Cette personne doit avoir apporté une contribution importante à la liberté d'expression. Cela peut se faire en confrontant le gouvernement ou des intérêts privés qui voudraient nuire à la diffusion de reportages sur des événements ou des histoires d'intérêt public considérable, ou encore faisant la promotion de la liberté de la presse par l'entremise des thèmes abordés dans ses reportages. La candidature d'organismes peut aussi être proposée.

On invite les candidatures de personnes ou d'organismes dont le travail, en 2020, a été brimé par des secrets empêchant le public de connaître la vérité, ou par des manoeuvres juridiques ou de l'intimidation politique, ou encore d'autres tactiques ayant pu compromettre leur sécurité.

Le gagnant recevra 2 000 $ de Liberté de la presse Canada et un certificat de la Commission canadienne pour l'UNESCO. L'Association des banquiers canadiens commandite Liberté de la presse Canada.

En 2020, le gagnant du Prix de la liberté de la presse était Kenneth Jackson, un journaliste et producteur du Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN) qui a sans relâche recherché des renseignements cruciaux sur le sort des enfants autochtones morts en Ontario après avoir été placés en foyer d'accueil.

Parmi les autres gagnants de ce prix, au fil de ses 19 ans d'histoire, mentionnons : Michael Robinson (Telegraph Journal); Katherine Gannon (Associated Press); Michelle Lang, à titre posthume (Calgary Herald); Stephen Maher et Glen McGregor (Postmedia); Daniel Leblanc (Globe and Mail); John Hoey et Anne Marie Todkill (Journal de l'Association médicale canadienne); Gilles Toupin et Joël Denis Bellavance (La Presse); Tarek Fatah (auteur et chroniqueur); Juliet O'Neill (Ottawa Citizen), Andrew McIntosh (National Post); Haroon Siddiqui (Toronto Star); et Kim Bolan (Vancouver Sun).

Le formulaire de mise en candidature pour le Prix de la liberté de la presse est accessible ici. https://forms.gle/DAoxtWgZPWnJ2vaM8

SOURCE Liberté de la presse Canada

Communiqué envoyé le 4 février 2021 à 08:40 et diffusé par :