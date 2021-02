Cambridge Quantum Computing lance la version 0.7 de tket avec un accès ouvert à tous les utilisateurs de Python





Accès gratuit au premier kit de développement de logiciels quantiques conçu pour accélérer les applications quantiques

CAMBRIDGE, Angleterre, 4 février 2021 /PRNewswire/ -- Cambridge Quantum Computing ( CQC ) a annoncé aujourd'hui la dernière version de tket (prononcé « ticket »), son kit de développement logiciel (SDK) quantique haute performance, avec toutes les restrictions de licence supprimées pour l'utilisation du module Python de tket (également connu sous le nom de « pytket »).

Python est un langage de code open source et à usage général qui prédomine dans la programmation de l'informatique quantique et le développement de logiciels. Avec cette dernière version, tout utilisateur de Python ayant accès à un ordinateur quantique peut déployer le SDK tket dans n'importe quel contexte, commercial ou autre, et bénéficier de ses capacités.

La version 0.7 permet également l'exécution de circuits quantiques sur Microsoft Azure Quantum (version en avant-première publique), et étend le contrôle classique des opérations quantiques sur les systèmes de piège à ions de Honeywell Quantum Solutions .

« En offrant un accès gratuit à notre premier SDK tket aux légions d'utilisateurs de Python à travers le monde, nous espérons accélérer le développement de la recherche et des applications de l'informatique quantique dans de multiples secteurs industriels », a déclaré Mehdi Bozzo-Rey, responsable du développement commercial de Cambridge Quantum Computing. « En augmentant le nombre de plates-formes d'informatique quantique basées sur le cloud compatibles avec tket, nous avons permis à pratiquement tous les programmeurs d'explorer plus facilement les algorithmes et les logiciels quantiques en développement. »

Développé à l'origine et continuellement mis à jour par l'équipe de scientifiques en informatique quantique de CQC, tket permet aux chercheurs, aux concepteurs d'algorithmes et aux développeurs de logiciels de construire et d'exécuter des circuits quantiques qui produisent les meilleurs résultats sur les dispositifs quantiques les plus avancés disponibles. tket traduit des algorithmes indépendants des machines en circuits exécutables, optimisant la disposition des qubits physiques tout en réduisant le nombre de portails quantiques nécessaires.

tket prend en charge pratiquement tous les dispositifs de matériel quantique et les langages de programmation quantique, et permet aux utilisateurs de passer d'un dispositif à l'autre en modifiant une seule ligne de code, rendant ainsi le programme de recherche d'un développeur indépendant de la plate-forme. tket est utilisé par de nombreux fournisseurs de matériel quantique ainsi que par de grandes entreprises dans le monde entier.

Parmi les autres nouveautés de la version 0.7 de tket, on peut citer :

Amélioration de l'optimisation des circuits et des performances d'atténuation du bruit, avec de nouvelles méthodes pour faciliter la construction de circuits quantiques ;

La substitution des opérations nommées par d'autres opérations, boîtes ou circuits ; et

Prise en charge de la mesure en milieu de circuit sur les appareils haut de gamme IBM Quantum.

Le journal des modifications de cette version est disponible à l'adresse suivante : https://cqcl.github.io/pytket/build/html/changelog.html .

Pour en savoir plus sur l'utilisation de tket avec Azure Quantum, consultez notre blog à l'adresse suivante : https://medium.com/cambridge-quantum-computing/execute-circuits-on-azure-quantum-using-t-ket-81900d55393e

À propos de Cambridge Quantum Computing

Fondé en 2014 et soutenu par certaines des plus grandes entreprises d'informatique quantique, CQC est un leader mondial dans le domaine des logiciels et des algorithmes quantiques, permettant à ses clients de tirer le meilleur parti du matériel d'informatique quantique qui évolue rapidement. CQC a des bureaux au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Japon. Pour plus d'informations, consultez le site de la CQC à l'adresse suivante http://www.cambridgequantum.com et sur LinkedIn .

