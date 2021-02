Un ambassadeur de l'achat local se joint à Investissement Québec





MONTRE?AL, le 4 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Investissement Que?bec est heureux d'annoncer la nomination de Stéphane Drouin, à titre d'entrepreneur en résidence qui se consacrera à la stratégie pour l'achat local auprès des entreprises québécoises.

Engagé dans la mise en oeuvre d'un plan gouvernemental de relance de l'économie, Investissement Québec souhaite contribuer à accroître l'achat local par les entreprises au Québec, plus particulièrement dans les secteurs d'activité stratégiques pour le Québec.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions au sein de la société d'État, M. Drouin agira comme ambassadeur de l'achat local auprès des entreprises québécoises. En étroite collaboration avec les équipes d'Investissement Québec sur le terrain, il veillera à sensibiliser et à convaincre les entreprises du Québec de revoir leur chaîne d'approvisionnement, à amener certaines entreprises ciblées à vendre davantage au Québec et à encourager les entreprises qui ont des unités de production à l'étranger à rapatrier leur production au Québec.

Par ailleurs, M. Drouin travaillera de concert avec les équipes du ministère de l'Économie et de l'Innovation dans le cadre de plusieurs chantiers de travail sur l'achat local et l'accès des entreprises aux marchés publics. Dans cette perspective, une attention particulière sera portée aux entreprises québécoises désirant répondre aux appels d'offres des marchés publics.

« S'il y a une leçon à tirer de la pandémie qui a frappé et continue de frapper durement notre économie, c'est l'importance de favoriser l'achat local et la nécessité de soutenir la production locale des entreprises du Québec. En plus de conférer plus de stabilité aux chaînes de production de nos entreprises, nous y voyons une occasion d'améliorer la balance commerciale du Québec et d'accroître la compétitivité des entreprises dans une perspective durable, tout en contribuant à solidifier le tissu économique de toutes nos régions », a soutenu Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

Une feuille de route éloquente

Stéphane Drouin possède une expertise reconnue à titre d'investisseur et d'entrepreneur. Il a occupé de nombreux postes de gestion dans le domaine de l'innovation, du marketing et du développement des affaires. Son parcours professionnel l'a amené à conseiller de nombreux chefs d'entreprises en matière de planification stratégique, de développement de marchés et en gestion des opérations, notamment à titre de coach d'entrepreneurs à l'École d'Entrepreneurship de Beauce.

Tout juste avant de se joindre à Investissement Québec, Stéphane a assuré la direction du Conseil québécois du commerce de détail, un rôle qui lui a permis de maîtriser avec finesse l'écosystème québécois de la fabrication et de la distribution, en plus de tisser un très large réseau de relations d'affaires.

« Je suis fier de me joindre à l'équipe d'Investissement Québec. Au cours de ma carrière, j'ai eu le privilège de côtoyer et d'accompagner de nombreux entrepreneurs et dirigeants d'entreprise d'ici dans leurs démarches de croissance et d'innovation. Fort de cette expérience, j'entame ce nouveau mandat convaincu du bien-fondé d'une stratégie visant à accroître significativement l'achat local au Québec. Je compte mettre mon dynamisme et mon leadership à profit pour contribuer à l'atteinte des objectifs d'Investissement Québec », a conclu Stéphane Drouin.

À PROPOS D'INVESTISSEMENT QUÉBEC

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

