Les données de Jeunesse, J'écoute révèlent que les jeunes noirs victimes de racisme qui demandent du soutien en santé mentale sont parmi les utilisateurs de services les plus en détresse





« Nous menons une lutte que nous n'avons pas commencée. Comme toujours » -- Jeune noir, utilisateur du service Jeunesse, J'écoute.

TORONTO, le 4 févr. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Jeunesse, J'écoute et l'Initiative BlackNorth annoncent un nouveau partenariat visant à combler le fossé et à réduire les obstacles au soutien en matière de santé mentale pour les jeunes noirs au Canada. Les jeunes noirs au pays sont confrontés à une crise en santé mentale en raison du racisme systémique envers les Noirs, aggravée par les impacts sans commune mesure de la COVID-19. Ce partenariat réunira les besoins et les voix de la communauté avec le plus grand organisme caritatif en santé mentale en ligne pour les jeunes au Canada.

Avec l'augmentation préoccupante du racisme envers les Noirs en Amérique du Nord, les données de Jeunesse, J'écoute révèlent que les utilisateurs noirs des services qui sont victimes de racisme sont en plus grande détresse par rapport à l'ensemble des utilisateurs de services, tout juste après ceux qui craignent d'être violentés à la maison. Les jeunes noirs sont confrontés à un tsunami de crises en santé mentale au Canada. Les statistiques démontrent que les jeunes noirs sont 47% moins susceptibles de demander un soutien en matière de santé mentale que les jeunes blancs[1]. Jeunesse, J'écoute et l'Initiative BlackNorth s'engagent à mettre fin à la stigmatisation en santé mentale et à éliminer les obstacles au soutien créés par l'impact du racisme systémique envers les Noirs.

« Nous sommes reconnaissants de l'opportunité de nous associer à l'Initiative BlackNorth. Nous faisons front commun pour écouter, comprendre et agir afin de soutenir les jeunes noirs qui sont mal desservis à la grandeur du pays », déclare Katherine Hay, présidente et directrice générale de Jeunesse, J'écoute. « En tant que l'un des premiers signataires à s'engager dans l'Initiative BlackNorth pour éliminer les obstacles créés par le racisme envers les Noirs, Jeunesse, J'écoute poursuit son engagement avec détermination. Nous sommes reconnaissants du leadership et des conseils de l'Initiative BlackNorth dans ce travail important. »

Engagée dans l'action, l'Initiative BlackNorth est à la tête d'une coalition de plus de 400 chefs d'entreprise ayant pour mission de mettre fin au racisme systémique envers les Noirs en ayant une plus grande diversité, en favorisant un meilleur accès et inclusion des personnes noires dans les salles de conférence, dans les institutions politiques et dans le système.

« Pour éliminer les obstacles créés par le racisme systémique envers les Noirs, nous devons mettre en place de nouveaux systèmes et processus conçus avec et pour la communauté noire », déclare Dahobo Ahmedomer, directrice générale de L'Initiative BlackNorth. « Ce partenariat avec Jeunesse, J'écoute, qui permettra d'augmenter la portée et les services pour les jeunes noirs, sera bénéfique pour la jeunesse d'aujourd'hui et celle de demain. »

Ce partenariat vise à mettre fin à la stigmatisation en santé mentale dans la communauté noire, qui a historiquement limité la jeunesse noire à trouver du soutien. Ce problème a entraîné une augmentation des niveaux de dépression, d'anxiété et de suicide au sein de la communauté noire.

Rejoignez-vous à nous pour soutenir les initiatives des jeunes noirs, en donnant ici.

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul service numérique pancanadien de santé mentale qui fournit aux jeunes du soutien gratuit et confidentiel, en français et en anglais, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. En tant qu'experts nationaux de soins virtuels, nous offrons un espace sûr et fiable à des millions de jeunes, où ils peuvent appeler, texter ou bénéficier de soutiens autogérés en situation de crise ou de besoin. En ce sens, notre transformation numérique nous permet d'envisager un avenir où chaque personne au Canada pourra obtenir le soutien dont ils ont besoin, lorsqu'ils en ont besoin et de la manière dont ils en ont le plus besoin. Jeunesse, J'écoute s'appuie avec gratitude sur la générosité de ses donateurs, bénévoles, partenaires investisseurs, partenaires du secteur privé, ainsi que des gouvernements, qui alimentent et financent ses programmes. Apprenez-en plus à propos de nous à JeunesseJecoute.ca ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.

À propos de l'Initative BlackNorth

Dirigée par le Conseil canadien des chefs d'entreprise contre le racisme systémique envers les Noirs, L'Initiative BlackNorth est un organisme à but non lucratif dont la mission est de mettre fin au racisme systémique envers les Noirs au Canada, et ce dans tous les aspects de notre vie, en utilisant une approche calquée sur celle du monde des affaires.

L'Initiative BlackNorth a été créée par le Conseil canadien des chefs d'entreprise contre le racisme systémique envers les Noirs pour mettre fin au racisme systémique envers les Noirs en entreprise au Canada. L'initiative met au défi les principaux chefs d'entreprise canadiens d'engager leurs entreprises dans des actions et des objectifs spécifiques visant à mettre fin au racisme systémique envers les Noirs et à créer des opportunités pour tous les membres de la communauté sous-représentée BIPOC.

