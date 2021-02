BMO Ligne d'action lance un nouvel outil de vérification de l'état des portefeuilles





MONTRÉAL, le 4 févr. 2021 /CNW/ - BMO Ligne d'action a annoncé aujourd'hui un nouvel outil numérique qui offre aux investisseurs canadiens une vérification gratuite de l'état de leur portefeuille dans le confort de leur foyer. Le nouvel outil Vérification de l'état du portefeuille de ConseilDirect permet à l'investisseur d'évaluer son actif en portefeuille selon quatre indicateurs clés : la répartition de l'actif, la diversification, les cotes des titres et le risque. L'investisseur reçoit ensuite un rapport qui met en lumière les points forts et les aspects de son portefeuille qu'il voudra peut-être réexaminer.

« Alors que le secteur continue de connaître une forte montée de l'adoption des pratiques d'investissement numérique et des volumes de négociation records, nous reconnaissons plus que jamais l'importance de soutenir les clients avec des solutions numériques comme l'outil Vérification de l'état du portefeuille de ConseilDirect, a déclaré Silvio Stroescu, chef, BMO Ligne d'action, BMO Groupe financier. Ce nouvel outil numérique est une autre façon de donner aux nouveaux investisseurs comme aux investisseurs expérimentés les moyens de prendre des décisions d'investissement judicieuses. Nous sommes résolus à faire évoluer notre gamme d'outils et de services numériques pour répondre à leurs besoins changeants. »

Le nouvel outil offre les avantages suivants :

Une expérience numérique : L'investisseur peut faire une vérification de l'état de son portefeuille sur le site Web de BMO Ligne d'action sans jamais se rendre dans une succursale.

: L'investisseur peut faire une vérification de l'état de son portefeuille sur le site Web de BMO Ligne d'action sans jamais se rendre dans une succursale. Évaluation plus rapide du portefeuille : L'investisseur reçoit instantanément un rapport soulignant les points forts et les aspects clés à examiner par rapport à quatre indicateurs clés.

L'investisseur reçoit instantanément un rapport soulignant les points forts et les aspects clés à examiner par rapport à quatre indicateurs clés. Examens gratuits illimités : Le nouvel outil simple et facile à utiliser est gratuit. L'investisseur peut s'en servir pour effectuer des vérifications de l'état de son portefeuille autant de fois qu'il le souhaite.

Pour de plus amples renseignements sur ConseilDirect et l'outil Vérification de l'état du portefeuille, veuillez consulter la page bmo.com/conseildirect.

Cet outil est proposé comme source d'information générale, il n'est pas destiné à fournir des conseils en matière d'investissement, de comptabilité ou de fiscalité, et il ne doit pas être invoqué à cet égard. Les informations contenues dans cet outil ne constituent pas et ne doivent pas être considérées comme des conseils, une offre de vente ou d'achat ou une invitation ou une sollicitation à le faire pour toute entité. Veuillez consulter un conseiller professionnel pour discuter de vos besoins financiers et fiscaux particuliers.

Un compte ConseilDirect est un compte non discrétionnaire avec honoraires qui offre des recommandations de placement. ConseilDirect n'offre pas de services de gestion de portefeuille par un gestionnaire de portefeuille. Le client prend ses propres décisions de placement et gère lui-même son portefeuille de placement. ConseilDirect n'offre pas de comptes de gestion discrétionnaire.

BMO Ligne d'action est une société membre de BMO Groupe financier. MD Marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. BMO Ligne d'action Inc. est une filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal. Membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

